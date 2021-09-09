«Узники страны призраков» выйдут в российский прокат

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16 сентября кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпустит в широкий прокат в России фантастический боевик режиссера Сиона Соно «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем и Софией Бутеллой в главных ролях.
Как сообщает пресс-служба компании «Про:взгляд», российские зрители увидят картину на большом экране одними из первых, так как в мировом прокате, включая США, фильм начнется на день позже.
Премьера фильма «Узники страны призраков» состоялась 31 января на фестивале Sundance. Снятый в стилистике «Безумного Макса», «Побега из Нью-Йорка» и «12 обезьян», этот новаторский боевик с элементами стимпанка рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором после взрыва ядерной бомбы остановилось время.
Фильм отличает сочетание мотивов из американских и японских жанровых картин (режиссер — известный в Японии постановщик остросюжетного кино). «При использовании достаточно классического, традиционного для боевиков повествования, я создал такой мир, в котором Восток встречается с Западом, который вы больше нигде не встретите, — рассказывает Сион Соно. — Но что я действительно хотел показать всем этим — так это деформацию современного общества, которое делает реальным нереальное».
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