Театральные критики выступили в поддержку Анжелики Крашевской и «АРТ Корпорейшн»

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Сегодня, 2 сентября, Ассоциация театральных критиков (АТК) распространила заявление, в котором выразила солидарность с белорусским продюсером Анжеликой Крашевской и Центром визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» (Минск), ликвидированным в конце августа по решению властей.
Заявление опубликовано на сайте АТК. COLTA.RU приводит его полностью:
Заявление Ассоциации театральных критиков
Ассоциация театральных критиков выражает серьезную озабоченность в связи с решением Минского горисполкома о ликвидации Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».
Российским театральным критикам хорошо знаком основанный̆ в 2010 году продюсером Анжеликой Крашевской центр «АРТ Корпорейшн», который на протяжении одиннадцати лет играл важную роль в культурной̆ жизни Республики Беларусь. Международный форум «ТЕАРТ», организованный Центром, быстро вошел в число ведущих театральных фестивалей постсоветского пространства. Именно «ТЕАРТ» познакомил белорусскую публику с работами главных фигур нового европейского театра — от Ромео Кастеллуччи до Кристиана Люпы, от Корнеля Мундруцо до Алвиса Херманиса.
Занимаясь продюсированием собственных театральных проектов, центр «АРТ Корпорейшн» дал мощный импульс «новой волне» белорусской сцены: были поставлены спектакли Юры Дивакова, Александра Янушкевича, Дмитрия Богославского, Антона Макухи и других режиссеров. К 2020 году в репертуаре основанного Анжеликой Крашевской «ТОКтеатра» (художественный̆ руководитель — Александр Марченко) было десять постановок, созданных специально по заказу «АРТ Корпорейшн». К концу 2010-х «АРТ Корпорейшн» вырос в масштабную платформу, осуществляющую системную поддержку современного белорусского театра.
В 2015 году был впервые проведен национальный̆ шоукейс Belarus Open (куратор — Людмила Громыко), благодаря чему о новом белорусском театре узнали театральные профессионалы со всего мира. Важную просветительскую роль сыграли публичные образовательные программы «Школа ТЕАРТа». Еще один важный проект «АРТ Корпорейшн» — Минский международный кинофестиваль «Лістапад» (арт-директор — Игорь Сукманов), который быстро заслужил признание на мировом кинорынке.
Мы убеждены, что решение ликвидировать «АРТ Корпорейшн» стало сокрушительным ударом по белорусской культуре, и в первую очередь пострадают зрители. Ассоциация театральных критиков выражает свою безусловную солидарность с коллегами, которые сделали так много для развития белорусского театра.
Принято на общем собрании Ассоциации театральных критиков. Москва, 1 сентября 2021 года
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