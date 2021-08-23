«Иваново детство» покажут в «Художественном»

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27 августа в московском кинотеатре «Художественный» состоится показ фильма Андрея Тарковского «Иваново детство» (1962).
Об этом сообщает сайт кинотеатра «Художественный».
Первая полнометражная картина Андрея Тарковского в 1962 году получила премию «Золотой лев» на Венецианском фестивале и еще 15 призов за следующие несколько лет.
Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»:
«В День российского кино мы показываем первый фильм Андрея Тарковского, принесший ему мировую славу: почти 60 лет назад он удостоился "Золотого льва" на фестивале в Венеции. "Иваново детство" — пронзительный, поэтический образ детства, проведенного в нечеловеческих условиях — на войне. Это самый "маленький", самый ясный, самый человечный фильм великого русского режиссера, с первых кадров которого видно, что в отечественное кино пришел гений».
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