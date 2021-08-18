Школа Masters запускает первый в России конкурс NFT-искусства

© Школа Masters

1 сентября на новой многофункциональной площадке частного образовательного проекта Мasters откроется первый в России конкурс NFT-искусства.

Как сообщают организаторы, для развития нового направления своей деятельности в области NFT-искусства Школа Masters создает виртуальную галерею с постоянными и временными экспозициями, новостной портал о цифровом искусстве, NFT и видеоарте, а также площадку по продаже NFT-искусства.

Первым этапом наполнения новой площадки будет открытый конкурс-отбор работ для платформы. Конкурс пройдет с 1 сентября по 11 октября. Чтобы создать максимально прозрачные правила для кандидатов, планируется сформировать три основные группы: Young, Famous и Foreigners. Работы для выставок и для продажи будет отбирать экспертный совет, состоящий из искусствоведов, кураторов, галеристов и коллекционеров.

Полина Бондарева, основатель образовательного проекта Masters:

«2021 можно назвать годом NFT-искусства. Ажиотаж вокруг цифрового формата сейчас только набирает обороты. Ежемесячный объем торгов крупных digital площадок стал исчисляться миллионами долларов. Сейчас многие коллекционеры открывают для себя NFT-арт, искусство, как и многие другие сферы нашей жизни, переходит в виртуальное пространство: формируется абсолютно новый арт-рынок. Создание своей площадки для демонстрации цифровых произведений для нас не просто новый проект, это возможность обратить внимание на начинающих российских художников и дать им возможность развития».

Куратор NFT-площадки Masters, искусствовед, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков:

«Работа со сферой NFT требует совместных действий всех участников процесса. Этот процесс очень похож на игру, и в этом его особая прелесть. Кураторство в этой области необходимо, иначе свободный рынок выберет самые банальные и бессмысленные решения. Masters пытается предвидеть будущее культуры и воплощать его в жизнь сегодня».







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