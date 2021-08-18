Современное греческое кино покажут в Москве

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С 3 по 5 сентября в московском киноцентре «Октябрь» пройдет II Международный фестиваль «Современное кино Греции», на котором будут представлены фильмы, снятые греческими режиссерами за последние два года.
Фестиваль проводится в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия независимости Греции, при поддержке проекта «КАРО.Арт».
Как сообщает сайт «КАРО.Арт», фильмом открытия фестиваля «Современное кино Греции» станет дебютная работа режиссера Христоса Нику «Яблоки».
Эта картина имела большой успех на международных кинофестивалях в Денвере, Чикаго, Филадельфии, Любляне, Цюрихе, Венеции и была номинирована на «Оскар-2021» от Греции в категории «Лучший иностранный фильм».
На церемонии открытия также будет показан короткометражный фильм «NIMIC» Йоргоса Лантимоса.
Завершит фестиваль российская премьера картины «Портной» Сони Лизы Кентерман.
Кроме того, в расписании фестиваля «Современное кино Греции» полнометражные фильмы «Роза Смирны» Джорджа Корделласа, «Осада на улице Липерти» Ставроса Памбаллиса и «Даниэль '16» Димитриса Кутсиабасакоса и программа короткого метра.
4 сентября перед показом фильма «Роза Смирны» доцент кафедры новогреческого языка и византологии МГУ Ксения Климова расскажет об исторических события в Смирне в начале XX века, а 5 сентября состоится встреча с режиссером Димитрисом Кутсиабасакосом.
Фестиваль проводится под эгидой Генерального секретариата по делам греков зарубежья и публичной дипломатии МИД Греции, Федеральной национально-культурной автономии греков России, при поддержке Посольства Греческой Республики в Москве
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