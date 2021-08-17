Звезды мировой оперы приедут на фестиваль в Астрахань

С 9 по 11 сентября в Астрахани пройдет Каспийский фестиваль классической музыки OperaFirst. Astrakhan 2021. На трех фестивальных концертах под открытым небом выступят звезды мировой оперной сцены в сопровождении сводного симфонического оркестра стран Прикаспия.

Как сообщает пресс-служба OperaFirst. Astrakhan 2021, среди участников фестиваля колоратурные сопрано мира Суми Чо (Южная Корея) и Элизабет Видаль (Франция), солист Метрополитен-оперы и Ковент-Гарден, баритон Сергей Лейферкус (Россия-Великобритания).

Откроет OperaFirst. Astrakhan 2021 камерный концерт «Каспий — Европа VIS-À-VIS», на котором состоится премьера сочинения азербайджанского композитора Франгиз Ализаде «Метаморфозы» в исполнении оркестра Астраханской государственной филармонии.

10 сентября Астраханский театр оперы и балета представит в историческом центре Астрахани кантату Прокофьева «Александр Невский», а завершится OperaFirst. Astrakhan 2021 гала-концертом на Соборной площади Астраханского кремля c участием звезд оперы и сводного симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Голикова. В составе оркестра — солисты ведущих симфонических коллективов пяти стран Прикаспийского Содружества.

Помимо музыкальной части в программе фестиваля показ мод Caspian Fashion под «Болеро» Равеля в исполнении сводного симфонического оркестра, художественная выставка, кинопоказы студии «Казахфильм», мастер-классы исполнительского искусства и многое другое.

Проведение OperaFirst. Astrakhan 2021 инициировано Правительством Астраханской области. Фестиваль, говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и туризма региона, призван «укрепить культурное сотрудничество стран Каспийского региона и статус Астрахани как одного из крупнейших центров российской культуры на Каспии».

Более подробную информацию о фестивале OperaFirst. Astrakhan 2021 можно найти на его сайте.

Фестиваль проводит Фонд Music Entertainment в партнерстве с Астраханской филармонией, Астраханским театром оперы и балета и международной образовательной платформой Classic@Home при поддержке Благотворительного фонда «Лукойл»







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU