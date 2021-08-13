В Москве пройдет фестиваль New Israeli Sound 2021

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12 сентября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится фестиваль New Israeli Sound 2021.
Как сообщают организаторы, фестиваль посвящен современной культуре и людям Израиля — их музыке, еде, одежде, мировоззрению и образу жизни.
В музыкальной части фестиваля примут участие четыре группы из Тель-Авива, играющие музыку разных направлений — от гаражного рока до трип-хопа и электропопа. Хедлайнером фестиваля в этом году станет израильско-персидская исполнительница Лираз.
New Israeli Sound займет всю уличную территорию Еврейского музея. Главная сцена, на которой выступят музыканты, а также фан-зона и зрительские трибуны будут расположены у исторического фасада Бахметьевского гаража — главной декорации проекта. Маркет и зона с диджеями разместятся на веранде у входа в музей, зона отдыха и фудкорт будут устроены на левой аллее двора.
Билеты на фестиваль New Israeli Sound уже поступили в продажу на Яндекс.Афише.
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