Фильмы по произведениям Чингиза Айтматова покажут в «Иллюзионе»

Кадр из фильма «Зной» (1962), реж. Лариса Шепитько © Госфильмофонд России

С 17 по 26 августа Госфильмофонд России представит в московском кинотеатре «Иллюзион» ретроспективу экранизаций прозы советского киргизского писателя Чингиза Айтматова (1928-2008).

В программу «В соавторстве с землею и водою. Чингиз Айтматов. 10 экранизаций», которую подготовил преподаватель ВГИКа, киновед Андрей Апостолов, вошли картины Ларисы Шепитько, Сергея Урусевского, Андрея Кончаловского, Толомуша Океева и других советских режиссеров.

Завершит программу фильм Карена Геворкяна «Пегий пес, бегущий краем моря» по одноименной повести Чингиза Айтматова, ставший победителем Московского кинофестиваля 1991 года — последнего в истории СССР.

Все показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России в большом зале кинотеатра «Иллюзион».

18 августа в 19:30 фильм Ларисы Шепитько «Зной» (1962) представят исследователь творчества режиссера Екатерина Катариос и Антон Климов — сын Ларисы Шепитько и Элема Климова.

В дни ретроспективы в фойе «Иллюзиона» будет проходить выставка цветных линогравюр по мотивам произведений Чингиза Айтматова, выполненных художниками Творческо-профессионального объединения «Московский эстамп» Московского союза художников.

Ретроспектива проводится при поддержке Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации







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