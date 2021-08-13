Фильмы по произведениям Чингиза Айтматова покажут в «Иллюзионе»

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С 17 по 26 августа Госфильмофонд России представит в московском кинотеатре «Иллюзион» ретроспективу экранизаций прозы советского киргизского писателя Чингиза Айтматова (1928-2008).
В программу «В соавторстве с землею и водою. Чингиз Айтматов. 10 экранизаций», которую подготовил преподаватель ВГИКа, киновед Андрей Апостолов, вошли картины Ларисы Шепитько, Сергея Урусевского, Андрея Кончаловского, Толомуша Океева и других советских режиссеров.
Завершит программу фильм Карена Геворкяна «Пегий пес, бегущий краем моря» по одноименной повести Чингиза Айтматова, ставший победителем Московского кинофестиваля 1991 года — последнего в истории СССР.
Все показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России в большом зале кинотеатра «Иллюзион».
18 августа в 19:30 фильм Ларисы Шепитько «Зной» (1962) представят исследователь творчества режиссера Екатерина Катариос и Антон Климов — сын Ларисы Шепитько и Элема Климова.
В дни ретроспективы в фойе «Иллюзиона» будет проходить выставка цветных линогравюр по мотивам произведений Чингиза Айтматова, выполненных художниками Творческо-профессионального объединения «Московский эстамп» Московского союза художников.
Ретроспектива проводится при поддержке Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации
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