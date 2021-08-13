Британскую журналистку вышлют из России

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До конца месяца московской корреспондентке британской телерадиокорпорации BBC Саре Рейнсфорд предписано покинуть пределы РФ.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД России, виза Сары Рейнсфорд не будет продлена после 31 августа, когда истекает срок ее действия.

Это решение, пояснили в министерстве, является ответной мерой на дискриминацию российских СМИ со стороны властей Великобритании, которые отказываются выдавать визы журналистам из России.

Последним британским журналистом, высланным из России, стал в 2011 году корреспондент газеты The Guardian Люк Хардинг. Поводом для этого, по мнению издания, послужила его статья о коррупции в России.







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