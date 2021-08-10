Объявлена программа фестиваля «Территория»

Сцена из спектакля «Триптих» компании Peeping Tom (Бельгия) © Maarten Vanden Abeele

С 1 по 17 октября в Москве пройдет XVI Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». В программе фестиваля российские премьеры спектаклей из разных стран, выставки и перформансы.

Фестиваль представит российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, Театра «Трикстер», а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании «Диалог Данс» и многое другое.

В программу фестиваля вошли два выставочных проекта в Московском музее современного искусства (MMOMA) — перформативный фотопроект «Мнемозина» французского хореографа Жозефа Наджа и аудиовизуальная инсталляция «Час места» петербургского «театра post»

Со 2 по 10 октября в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» при поддержке Посольства Израиля в России состоится «Rollo / Партитура Движения» — марафон перформансов российских и израильских представителей различных жанров современного искусства.

Кроме того, фестиваль «Территория» совместно с музеем-заповедником «Царицыно», Благотворительным фондом Владимира Потанина, фестивалем «Золотая маска» и театром «Новая опера» представит в Москве выставку-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященную становлению русского музыкального театра в XVIII веке.

Подробнее узнать о событиях «Территории-2021» и купить билеты можно на сайте фестиваля.







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