Ретроспектива Владимира Меньшова пройдет в «Иллюзионе»

Кадр из фильма «Любовь и голуби» © Госфильмофонд России

С 19 по 25 июля в московском кинотеатре «Иллюзион» будут показаны все режиссерские работы Владимира Меньшова (1939-2021). Ретроспектива подготовлена Госфильмофондом России.

В первый день ретроспективы зрители увидят первую учебную работу Владимира Меньшова, 10-минутный этид «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы» (1968), и документальный фильм «ВГИК-100» (2019), который режиссер создал со студентами своей актерско-режиссерской мастерской к вековому юбилею института.

Также в программе игровые фильмы «Розыгрыш» (1976), «Москва слезам не верит» (1979), «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995) и «Зависть богов» (2000).

Показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Расписание ретроспективы Владимира Меньшова приводится на сайте кинотеатра «Иллюзион».







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