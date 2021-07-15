«Мелодия» выпустила диск Габриэля Прокофьева

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На фирме «Мелодия» вышел альбом электронной музыки «Разбивая экраны» («Breaking Screens») современного британского композитора, диджея и продюсера Габриэля Прокофьева.
Альбом доступен на Яндекс.Музыке, Apple Music, Spotify и других цифровых площадках.
Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», он был записан в последние дни перед пандемией, в феврале 2020 года, во время гастролей автора в России.
В записи участвовал московский коллектив молодых музыкантов OpensoundOrchestra, созданный дирижером Станиславом Малышевым и специализирующийся на современной академической и электронной музыке.
«Его новый альбом “Breaking Screens” — это эмоциональное путешествие из 16 треков, пролегающее через мрачное музыкальное пространство, разочарование в обыденности жизни… и растущий страх перед глобальным кризисом», – приводит сайт фирмы «Мелодия» слова британского музыкального критика Лулу Ле Вэй, — это конфронтационный и подпитываемый анархией классический проект, который игриво обходит границы жанров, отказываясь от категоризации».
Сын художника Олега Прокофьева, внук композитора Сергея Прокофьева и его первой жены Лины Любера Габриэль Прокофьев называет себя «внебрачным сыном русской музыкальной традиции». Он родился и получил образование в Великобритании, но признается, что ощущает особую духовную связь с Россией.
Автор музыки в академических, электронных и смешанных жанрах (наиболее известное его сочинение — Концерт для «вертушки» с оркестром), основатель собственного лейбла Nonclassical, продюсер проекта Nonclassical Club Night, в котором современная академическая музыка чередуется с диджейскими сетами.
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