Выставка Торвальдсена открылась в Эрмитаже

© Предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

14 июля в Пикетном зале Зимнего дворца начала работу выставка «Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена. Рисунки и скульптура из коллекций Музея Торвальдсена в Копенгагене и Эрмитажа».

Выставка, организованная Государственным Эрмитажем и Музеем Торвальдсена в Копенгагене, приурочена к 250-летию со дня рождения выдающегося датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770–1844), одного из ведущих мастеров эпохи

Как сообщает сайт Эрмитажа, впервые в одном выставочном пространстве представлено восемь скульптурных произведений — шесть мраморных рельефов и две мраморные статуи из коллекции Эрмитажа и восемнадцать рисунков из собрания копенгагенского музея.

Открывает экспозицию редкий в творчестве Бертеля Торвальдсена «Автопортрет», выполненный в 1811 году, когда скульптор уже приобрел репутацию одного из ведущих мастеров своего времени.

Кроме того, среди экспонатов выставки мраморная статуя «Ганимед», статуэтка «Амур, играющий на лире», рельефы «Амур у Вакха» и «Амур у Анакреонта», скульптурная композиция «Амур у Анакреонта», серия барельефов «Четыре элемента».

В Пикетном зале Зимнего дворца также представлены графические произведения Торвальдсена, привезенные из Копенгагена. Многие из этих работ, отмечают организаторы выставки, являются подготовительными набросками к эрмитажным рельефам и статуям.

Выставка «Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена. Рисунки и скульптура из коллекций Музея Торвальдсена в Копенгагене и Эрмитажа» продлится до 3 октября.







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