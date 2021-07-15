Фестиваль «Особый взгляд» продлевает опен-колл

© В. Аверин

До 31 июля продлен срок приема заявок на участие во втором всероссийском форуме-фестивале социального театра «Особый взгляд».

Как сообщают организаторы, решение о продлении опен-колла принято в связи с тем, что не все желающие подать заявку смогли это сделать из-за сбоя в работе сайта фестиваля, а также в связи с большим количеством запросов от коллективов, не успевающих подготовить нужные материалы.

Условия участия:

подать заявку на разные программы фестиваля могут театральные коллективы, арт-проекты, и специалисты, которые работают в сфере социального и инклюзивного искусства;

программа фестиваля будет сформирована кураторами на основе присланных заявок;

выбранным участникам оплачивается проезд и проживание, творческие коллективы получают гонорары.



Второй всероссийский форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» пройдет 4–7 ноября на Новой сцене Александринского театра в Петербурге.

Фестиваль организуют Фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд/Special view» и Центр «Инклюзион» при участии Министерства культуры РФ, Александринского театра и Новой сцены и Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Задачи фестиваля:

Создание качественных театральных продуктов в сфере социального и инклюзивного театра, других видов искусства. - Формирование профессионального сообщества, развитие горизонтальных связей и преодоление изоляции среди творческих коллективов и специалистов, занимающихся социокультурной инклюзией.

Обмен опытом в сфере создания социокультурных проектов и выпуск сборника «Социальный театр в России» с апробированными методиками, реализованными образовательными программами, анализом театральных постановок с участием незащищенных категорий населения.

Привлечение внимания общества к острым социальным темам, в том числе к теме социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, через театральные постановки.

Включение в социум, интеграция в театральное сообщество и расширение кругозора у инклюзивных актеров, участников постановок, принявших участие в мероприятии.





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.