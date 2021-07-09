Ирина Кулик прочитает лекцию на выставке Александра Гронского

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10 июля в московской галерее PENNLAB в рамках публичной программы к выставке «Время и место» Александра Гронского состоится лекция Ирины Кулик «Самовоспроизводящиеся новостройки: репетитивность как Horror vacui».
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Пустыри, окраины, типовая застройка — пространства, исследованием которых занимаются не только многочисленные паблики о постсоветском, но и многие зарубежные художники — от американских концептуалистов 1960-х (например, Эд Рушей и Дэн Грэм) до звезд современного китайского искусства.
Почему художники вновь и вновь обращаются к эстетике окраин и репетитивности безмолвных форм? И почему пустота в работах Александра Гронского и его коллег выглядит одновременно и торжественной, и устрашающей, и безысходной?
В своей лекции Ирина Кулик расскажет л новостройках как признаке пограничных пространств, о противостоянии утопии и дистопии, а также о международном художественном контексте выставки «Место и время».
Ирина Кулик — PhD литературоведения, куратор интернет-проекта «Современники» в ММСИ, автор лекционного курса «Утопии, дистопии, хонтологии» в МАММ, преподаватель Школы дизайна РАНХиГС и Института современного искусства Иосифа Бакштейна. Автор многочисленных публикаций о современном искусстве, кино и современной музыке.
Выставка «Время и место» Александра Гронского проходит в PENNLAB Gallery до 10 августа. На ней представлены проекты, созданные фотографом за последние 15 лет — «Пастораль», «2018», «Схема» (совместно с Ксенией Бабушкиной), а также его новые, ранее не выставлявшиеся работы. Все события публичной программы к выставке транслируются YouTube-канале галереи PENNLAB.
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