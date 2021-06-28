В «Царицыно» пройдет Триеннале текстильного искусства и современного гобелена

Часть экспозиции триеннале этого года будет располагаться под открытом небом – в царицынском пейзажном парке © Государственный музей-заповедник «Царицыно»

8 июля в московском в музее-заповеднике «Царицыно» откроется IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена – крупнейший в России конкурс работ, выполненных в технике ручного ткачества.

Как сообщают организаторы, триеннале представляет собой междисиплинарный проект, в котором принимают участие как художники, работающие в традиционных техниках, так и авторы, чьи работы тоже вытканы вручную, но из материалов, текстилем не являющихся, таких как алюминий, пластик или неоновые трубки.

Часть экспозиции триеннале этого года будет располагаться под открытом небом — в царицынском пейзажном парке.

«Во всем мире текстильное искусство занимает заметное место, — считает генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. — В аэропортах, торговых центрах, театрах — везде можно встретить текстильные арт-объекты. На время триеннале мы планируем создать в "Царицыне" территорию экспериментов, где художники смогут попробовать себя в разных форматах — например, в ландшафтном дизайне».

Конкурс на участие в IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена проходил с января по март 2020 года. Организаторы получили 207 заявок от художников из 12 стран. Отбор работ производился экспертной группой, в которую вошли главный хранитель фондов Латвийского национального художественного музея Велта Раудзепа, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, куратор и главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, директор Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Николай Бесчастнов, архитектор Сергей Чобан и другие.

В шорт-лист конкурса вошли работы 69 авторов: 14 инсталляций для экспонирования под открытым небом, 9 инсталляций для парадных залов Большого дворца и Хлебного дома, 16 арт-объектов с элементами ткачества и 40 традиционных гобеленов.

IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена продлится до 10 марта 2022 года. К триеннале подготовлена большая параллельная программа, часть событий которых адресована профессионалам, но большинство мероприятий — лекций, мастер-классов, творческих встреч, кураторских и авторских экскурсий — будут интересны всем посетителям музея=заповедника. Расписание всех событий будет опубликовано в первые дни работы триеннале на сайте музея и в социальных сетях.

В рамках Триеннале в музее традиционно будет работать выставка-сателлит — персональная экспозиция «Эволюция взгляда» латвийской художницы Эдит Паулс-Вигнере, младшей сестры композитора Раймонда Паулса, участницы «новой текстильной волны» 1960-х — 1970-х годов.

Кураторы триеннале — Ольга Докучаева (музей-заповедник «Царицыно»), Виктория Петухова (музей-заповедник «Царицыно»), Сергей Гавин (Ассоциация художников декоративных искусств Московского союза художников). Сокуратор — архитектор Сергей Чобан.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.