В «Царицыно» пройдет Триеннале текстильного искусства и современного гобелена

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8 июля в московском в музее-заповеднике «Царицыно» откроется IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена – крупнейший в России конкурс работ, выполненных в технике ручного ткачества.
Как сообщают организаторы, триеннале представляет собой междисиплинарный проект, в котором принимают участие как художники, работающие в традиционных техниках, так и авторы, чьи работы тоже вытканы вручную, но из материалов, текстилем не являющихся, таких как алюминий, пластик или неоновые трубки.
Часть экспозиции триеннале этого года будет располагаться под открытом небом — в царицынском пейзажном парке.
«Во всем мире текстильное искусство занимает заметное место, — считает генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. — В аэропортах, торговых центрах, театрах — везде можно встретить текстильные арт-объекты. На время триеннале мы планируем создать в "Царицыне" территорию экспериментов, где художники смогут попробовать себя в разных форматах — например, в ландшафтном дизайне».
Конкурс на участие в IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена проходил с января по март 2020 года. Организаторы получили 207 заявок от художников из 12 стран. Отбор работ производился экспертной группой, в которую вошли главный хранитель фондов Латвийского национального художественного музея Велта Раудзепа, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, куратор и главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, директор Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Николай Бесчастнов, архитектор Сергей Чобан и другие.
В шорт-лист конкурса вошли работы 69 авторов: 14 инсталляций для экспонирования под открытым небом, 9 инсталляций для парадных залов Большого дворца и Хлебного дома, 16 арт-объектов с элементами ткачества и 40 традиционных гобеленов.
IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена продлится до 10 марта 2022 года. К триеннале подготовлена большая параллельная программа, часть событий которых адресована профессионалам, но большинство мероприятий — лекций, мастер-классов, творческих встреч, кураторских и авторских экскурсий — будут интересны всем посетителям музея=заповедника. Расписание всех событий будет опубликовано в первые дни работы триеннале на сайте музея и в социальных сетях.
В рамках Триеннале в музее традиционно будет работать выставка-сателлит — персональная экспозиция «Эволюция взгляда» латвийской художницы Эдит Паулс-Вигнере, младшей сестры композитора Раймонда Паулса, участницы «новой текстильной волны» 1960-х — 1970-х годов.
Кураторы триеннале — Ольга Докучаева (музей-заповедник «Царицыно»), Виктория Петухова (музей-заповедник «Царицыно»), Сергей Гавин (Ассоциация художников декоративных искусств Московского союза художников). Сокуратор — архитектор Сергей Чобан.
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