Фестиваль паблик-арта открылся в Норильске

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С 27 июня в Норильске проходит первый фестиваль паблик-арта «Город бесконечного вдохновения». Его участники под руководством известных мастеров создадут и подарят городу новые арт-объекты. На закрытии фестиваля выступят Александр Красовицкий («Animal ДжаZ»), KREC и театр Лилии Бурдинской.
Как сообщают организаторы, главная цель фестиваля — показать, что окружающую среду можно и нужно менять в лучшую сторону, и публичное искусство — отличный инструмент для этого.
В фестивале могут принять участие все желающие, бесплатная регистрация — на сайте фестиваля. Самые активные участники получат призы.
«Город бесконечного вдохновения» объединяет три направления визуального искусства: мурализм, скульптуру и инсталляцию. Эксперты — мастера паблик-арта Виктор Splash и Степан Краснов и петербургская хореограф Лилия Бурдинская — в течение пяти дней они проведут мастер-классы, на которых совместно с участниками создадут новые арт-объекты в городской среде.
Открытие новых арт-объектов состоится в последний день фестиваля, 10 июля. На одной из самых больших площадок города пройдет перформанс Лилии Бурдинской. Закончится вечер выступлением Александра Красовицкого («Animal ДжаZ») и KREC.
Организаторы фестиваля — компании «Норникель» и RASKRASIMVSЁ
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