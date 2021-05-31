Продлена выставка «Миф о Сухаревой башне» в Центре Гиляровского

© Музей Москвы

До 11 июля продлена работы выставки «Миф о Сухаревой башне», открывшейся в конце прошлого года в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы.

Выставка о Сухаревой башне — знаковом московском здании конца XVII — начала XVIII века, снесенном в 1934 году, — приурочена к 165-летию со дня рождения репортера-бытописателя Владимира Гиляровского.

Кураторы проекта — Катерина Беленкина, Денис Ромодин и Александра Селиванова — стремились не только рассказать историю башни, но и показать различные проявления ее нематериального присутствия в городе, сообщает сайт Музея Москвы. Выставка получилась созвучной тому, чем занимался Владимир Гиляровский: сохранение образа города в памяти москвичей.

Экспозиция состоит из трех разделов. Раздел «Тело башни» рассказывает историю бытования памятника с момента постройки до разрушения, в разделе «Образ башни» собраны тексты, рассказывающие о том, как городской объект, даже перестав существовать физически, продолжает жить в культурной памяти, раздел «Утопия» знакомит с планами и проектами воссоздания Сухаревой башни, рассматривая в этом контексте вопрос, можно ли и нужно ли реконструировать утраченные исторические памятники.

Партнеры выставки — Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственная публичная историческая библиотека России, Центральный государственный архив.

На выставке также представлены материалы из Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов и Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.







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