«Пионер» покажет классические нуары

Кадр из фильма «Мальтийский сокол» © «Пионер»

С 7 по 9 июня московский кинотеатр «Пионер» проведет фестиваль «Наконец-то в кино». В программе фестиваля классические фильмы в жанре нуар, ранее не выходившие в российский прокат.

Фестиваль откроется культовой криминальной мелодрамой Джона Хьюстона «Мальтийский сокол» (The Maltese Falcon, США, 1941) с Хамфри Богартом в главной роли.

Также в «Пионере» на большом экране с пленки 35 мм будут показаны триллер «Третий человек» (The Third Man, Великобритания, 1949) Кэрола Рида, детективы «Набережная Орфевр» (Quai des Orfèvres, Франция, 1947) Анри-Жоржа Клузо и «Дело Румянцева» (СССР, 1965) Иосифа Хейфица.

Иностранные фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

После сеанса фильма «Третий человек» пройдет обсуждение картины с киноведом и редактором издательства Individuum Никитой Смирновым.

Егор Сенников, директор по специальным проектам кинотеатра «Пионер»:

«Нуар — это не столько жанр, сколько ощущение и эмоция — одиночество героя перед лицом мрачного и напряженного пространства и действия вокруг него. У нуара есть свои характерные сюжетные и визуальные черты: прекрасные блондинки, сломленные внутри герои, беспощадные злодеи, тонкая игра света и тени и экспрессивный монтаж. Все это заставляет нас с напряжением следить за действием — и сочувствуя герою, и надеясь на его победу, хотя, строго говоря, хэппи-энды не являются обязательным условием. Фильмы, которые мы покажем в рамках фестиваля, познакомят с жанром и, я надеюсь, позволят прочувствовать всю его красоту и глубину».

Партнером фестиваля «Наконец-то в кино» стала Школа дизайна НИУ ВШЭ. Студенты Лаборатории плаката НИУ ВШЭ под кураторством дизайнера и преподавателя Школы дизайна Юрия Гулитова разработали авторские киноплакаты, посвященные классическим нуарам из программы фестиваля и другим знаменитым фильмам, таким как «Леди из Шанхая» (США, 1948), «Ворон» (Франция, 1942) и «Тегеран-43» (СССР, 1980). Выставка киноплакатов будет проходить в фойе кинотеатра «Пионер» с 5 по 9 июня.







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