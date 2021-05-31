В Петербурге пройдет выставка Николая Маргиева и Федора Курёхина

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В новом арт-пространстве 3120 Gallery на Петроградской стороне в Петербурге откроется выставка «При чем тут пес?» куратора Николая Маргиева и режиссера Федора Курёхина.
Проект «При чем тут пес?» — это руина памяти, атлас тропок по лесам собственной биографии, бесконечно короткой и вбирающей целую жизнь. Вещи, дневниковые записи, произведения и фотографии здесь живут как в лавке букиниста или старьевщика: бесполезные и несущие историю, разворачивающуюся вглубь столетий, в которой их обладатель, как сельдь в рыболовецкой сети, запутывается.
Вращаясь вокруг художественного исследования биографии авторов, выставка строится исходя посредством перенесения в галерейное пространство объектов разного рода обыденности: детских рисунков, упражнений в письме, поношенных ботинок или учебных коллажей.
Этот проект — странного рода автофикшн, в котором референт погребен под тяжестью похмелья, а воспоминание оказывается возможным только посредством воображения. Ирония здесь переходит в аллегорию, а биография существует как агиография или легенда, постоянно возвращаясь к тому, с чего, казалось бы, всё началось, — к подростковым мечтам, любовным переживаниям, литературным персонажам и странному ощущению времени, движимого не то судьбой, не то фантазией рассказчика.
Выставка «При чем тут пес?» будет работать до 10 июня с 17:00 до 21:00. Вход свободный.
Адрес 3120 Gallery: ул. Воскова, д. 31
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