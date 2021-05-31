Музей стрит-арта обновит экспозицию

Полина Осипова с созданным ею символом нового сезона Музея стрит-арта © Музей стрит-арта / © Музей стрит-арта / Facebook

5 июня в Музее стрит-арта в Петербурге впервые с 2019 года откроется обновленная публичная экспозиция. Старые росписи и муралы будут закрашены, чтобы уступить место новым, пространство котельной займут скульптуры и инсталляции.

Как сообщает сайт музея, тема сезонной выставки «Ау», в создании которой участвуют молодые художники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и Минска, — потеря ориентиров и поиск себя.

«Выставка "Ау", — отмечают организаторы, — это коллективная рефлексия одновременно о потерянном ("ау" как клич о помощи) и заново обретенном (AU как alternate universe). Куратор совместно с художниками буквально вырастили на территории музея лес из произведений уличного искусства, который и есть та самая альтернативная вселенная, то есть новый способ помыслить место».

Перед куратором Майей Ковальски стояла задача показать особенность нижегородской сцены уличного искусства в контексте работ художников со всей России.

«С момента основания Музея стрит-арта мы постоянно работали с международными командами: немецкими, британскими, французскими и т.д., но еще в 2019 году мы взяли курс на отечественный стрит-арт — прошлая выставка была "петербургской". В этом году мы решили пойти дальше и начать знакомить посетителей со стрит-артом России. В Нижнем Новгороде, как известно, ситуация с уличным искусством сугубо индивидуальная — своя мощная, самобытная сцена, с уникальным характером», — говорит директор Музея стрит-арта Татьяна Пинчук.

Среди художников, чьи работы будут представлены на выставке, Никита Nomerz, Павел Отдельнов, Илья Мозги, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Иван Серый, Дмитрий Каштальян, Полина Осипова, BOMSE, Миша Vert, Иван Волков, Паша Бумажный, Виктор Забуга, Турбен, ТО «Затрещина» (Вадим Соболев, Павел Ермолаев), Дарья Правда, Дима Ретро, КМФ, Тигран Костан, Курил Что, 100%, PSOF.

Выставка «Ау» в Музее стрит-арта продлится до 3 октября.







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