Заявление Международного Мемориала: «Нежелательные» друзья России

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Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»* выступило с заявлением в связи с тем, что Генеральная прокуратура России объявила «нежелательными организациями» три немецкие некоммерческие организации.

Заявление опубликовано на сайте Международного Мемориала. COLTA.RU приводит его полностью:





«Нежелательные» друзья России

29.05.2021

Заявление Международного Мемориала

Генеральная прокуратура России объявила три немецких НКО «нежелательными организациями». Это означает запрет любой их деятельности в стране и всякого сотрудничества с ними российских организаций и граждан.

Две из объявленных «нежелательными» – «Центр либеральной современности» (Libmod) и «Российско-немецкий обмен» – наши многолетние друзья, коллеги и партнеры. Странным образом прокуратура выбрала организации, в которых трудятся лучшие немецкие эксперты по России, искренние и доброжелательные друзья нашей страны, мечтающие видеть ее свободной и демократической. Многие годы они старались налаживать связи между российским и немецким гражданским обществом, способствуя честному и открытому диалогу. Именно поэтому они много лет оставались участниками «Петербургского диалога», который без них рискует утратить всякий смысл и окончательно превратиться в формальные протокольные встречи. Впрочем, на этот счет наверняка выскажутся и уже высказываются другие общественные организации, участвующие в «Петербургском диалоге» — форуме гражданских обществ России и Германии.

Нам же очевидно: решение прокуратуры безосновательно, противоречит интересам России и бьет по российско-германским отношениям, поскольку разрушает связи между гражданскими обществами наших стран — связи, без которых не может быть истинной дружбы и сотрудничества.

В правовом государстве недопустим подобный внесудебный запрет деятельности организаций, своих или иностранных. Действия прокуратуры усугубляют международную изоляцию России и возвращают ее в тоталитарное прошлое.



*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»







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