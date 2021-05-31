Сайт NEWSru.com прекратил работу

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Сегодня, 31 мая, перестал обновляться информационный сайт NEWSru.com, одно из старейших интернет-изданий в России.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, — говорится в заявлении редакции, опубликованном на сайте NEWSru.com, — но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране».

После 2014 года с изданием прекратили сотрудничество крупные рекламодатели, «а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».

«Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих, — сообщают журналисты. — Всё больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной».

История NEWSru.com началась в 2000 году, когда сайт телекомпании НТВ ntv.ru был переформатирован в новостной ресурс. С 2002 года использовалось доменное имя NEWSru.com.

Начиная с сегодняшнего для сайт обновляться не будет, но архив издания за 21 год, насчитывающий более миллиона новостей, остается открытым для пользователей.







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