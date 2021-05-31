В Центре Вознесенского покажут спектакль о колонизации малых народов Севера

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1 и 2 июня в Центре Вознесенского в Москве в рамках лаборатории «Театр vs Текст» будет представлен театральный эскиз «ШОП» по пьесе Алексея Житковского.
Начало в в 19:30, билеты — здесь.
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, спектакль рассказывает о социалистической гонке, в которую были втянуты коренные народы ханты и манси, и колонизации их культуры. Режиссер, композитор и художник — Александр Кудряшов, актеры — Марина Ганах и Джан Бадмаев.
Основой для текста пьесы, ставшей открытием фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2019», послужили материалы двух тысяч номеров газеты «Ханты Манчи Шоп», которая издавалась в городе Остяко-Вогульск (ныне Ханты-Мансийск). Статьи, лозунги, заметки и стихи призывают к трудовым подвигам, рассказывают о ведении быта и борьбе с врагами советского общества.
Алексей Житковский смонтировал фрагменты из номеров газеты 1931–1941 годов в единый текст. Пьеса показывает, как работают механизмы властного языка, и отражает мир коренных народов, который разрушила коллективизация.
Алексей Житковский, драматург:
«На русский язык название газеты переводится как “Правда”. Это страшная газета. И она действительно — ПРАВДА. Я прочитал все выпуски с 1931 по 1941 год, год когда началась война. Все, что я узнал, — разорвало мой периметр знаний о месте, где я живу, и о себе. В ХМАО — культ нефти, комсомола, молодости. Мы ведем отсчет своих дней с 60-х, когда пробурили первую скважину, началась Золотая Лихорадка. Но там, в глубине XX века есть другой Ханты-Мансийский округ. Страшный, пугающий и прекрасный. О нем и хочется говорить».
Александр Кудряшов, режиссер:
«Именно сейчас мы можем оценить масштаб воздействия колонизации XX века в СССР, которая была ничем иным, как колонизацией малых народов, а в нашем случае, пьесе Алексея Житковского, — народов Западной Сибири. Мы видим вырождение малых культур и языка, и даже описывая этот феномен, мне приходится употреблять словосочетание “малый народ”, как будто есть какой-то “большой”...».
Юлия Гирба, куратор театральной программы Центра Вознесенского:
«Для создания третьего эскиза нашей Лаборатории мы пригласили режиссера Александра Кудряшова. Вместе мы приняли отважное решение – работать с уникальным текстом, который вряд ли может быть поставлен в традиционном стационарном репертуарном театре, так как он весь построен на архивных газетных публикациях. Александр Кудряшов — один из немногих режиссеров, последовательно и увлеченно исследующих документальные тексты, умеющий зажечь ими артистов и увлечь публику. В последнее время его работы связаны с постколониализмом, например, спектакль “Республика” в Этнотеатре. Поэтому работа над эскизом “ШОП” для Центра Вознесенского – увлекательное и важное исследование с оттенком исторического и театрально-эстетического приключения».
Премьерные показы спектакля «ШОП» в Центре Вознесенского продолжатся 28 и 30 июня.
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