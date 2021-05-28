Готовится первая московская выставка Юлии Алешичевой

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9 июня в Музее русского лубка и наивного искусства откроется первая в Москве персональной выставки петербургской художницы Юлии Алешичевой «Девушка из 1938 года: вышивка длиною в жизнь».
На выставке будут представлены авторские интерпретации шедевров мировой классики, работы на анималистическую тематику и вышивки-плакаты со знаменитостями от Spice Girls до Елизаветы II.
Юлия Алешичева всю жизнь проработала в лесной промышленности. К рукоделию, которым увлекалась в дошкольном возрасте, она вернулась в 81 год на фоне стресса, вызванного пожаром в дачном доме — в огне погибли домашние питомцы Юлии: собака и кот по кличке Пьер Безухов. Вскоре после этих трагических событий у Юлии Алешичевой диагностировали деменцию и занятия вышивкой стали для нее способом борьбы с болезнью. Увлечение поддержала семья художницы, внук Ян Горкунов завел страницу в Инстаграме, где выкладывает работы бабушки.
«Притягательная угловатость фигур, смелые цвета и стильная нитяная штриховка не оставили пользователей соцсети равнодушными, — отмечают организаторы выставки. — Сейчас у аккаунта @girl_from_1938 более 13 000 подписчиков. Это вдохновляет Мисс Юлию продолжать вышивать. Что характерно для истинного наивного искусства, сюжеты черпаются отовсюду, будь то календарь с Ноевым ковчегом или фотография из глянцевого журнала».
Выставка будет проходить до 4 июля в центральном здании Музея русского лубка и наивного искусства (Малый Головин переулок, д. 10, стр. 1).
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