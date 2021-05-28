Фестиваль «Выкса | Арт-Овраг» продлится с июля по сентябрь

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В этом году фестиваль современной культуры «Выкса | Арт-Овраг» в городе Выксе Нижегородской области, который раньше проводился в трехдневном формате, будет проходить в течение трех уикендов: 9-11 июля, 27-29 августа и 24-26 сентября. В числе участников фестиваля архитектор Чарльз Ренфро, фотограф Дмитрий Марков, композитор Владимир Мартынов, режиссер Андрей Маник, писательница Людмила Петрушевская и уроженка Выксы, актриса Ирина Пегова.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в перспективе город станет жить фестивальной жизнью круглый год, а все элементы фестиваля станут неотъемлемой частью города.
«Фестивальные события тогда становятся нужны и желанны в городе, когда за ними стоят сами горожане, — говорит новый директор фестиваля «Выкса | Арт-Овраг», художник Федор Павлов-Андреевич. — Конечно, это хорошо, когда в небольшой город с гастролями приезжают звезды, но в нашем формате фестиваля было решено отказаться от гастрольных принципов. Это не значит, что отныне в Выксе не будет звезд, но основным условием их работы в городе будет полная "выксунизация", что в переводе на человеческий язык означает: длительный, от двух недель, срок "породнения" с городом и только проекты органического свойства».
Первым таким проектом для гостей фестиваля станет прогулка по Выксе в сопровождении директора фестиваля (проект «По углам»). Продолжить знакомство с городом поможет гастро-театр Андрея Маника «По домам»: в своих частных домах и квартирах жители Выксы встретят зрителей-участников аутентично накрытыми столами и необыкновенными историями.
Среди главных событий фестивальной программы 2021 года проект Чарльза Ренфро «Пустой пьедестал» — постамент, на котором будут появляться произведения современных художников, созданные совместно с жителями Выксы. Впоследствии объекты с «Пустого пьедестала» перенесут в основанный фестивалем Выксунский парк скульптур.
Людмила Петрушевская представит новую версию «Кабаре пани Петрушевской», в Доме культуры села Досчатое неподалеку от Выксы ее текст «Карамзин. Деревенский дневник» поставит молодой режиссер и актриса Алина Насибуллина в соавторстве с художницей Аней Гребенниковой, а Роза Хайруллина и Ирина Пегова сыграют на сцене выксунского ДК имени Лепсе в спектакле по пьесе «Он в Аргентине».
Петербургский «Упсала-цирк» покажет представление, созданное во время выксунской резиденции. В проекте «Союз обожателей фольклора» примут участие группы «АИГЕЛ» и Zventa Sventana.
Частью музыкального перформанса в постановке художницы Кати Бочавар станет мировая премьера мотета Владимира Мартынова, основанного на чертеже инженера Владимира Шухова, который в конце XIX века создал металлический сетчатый свод одного из цехов Выксунского металлургического завода. Сочинение Мартынова, а также мотет Гийома Дюфаи, написанный по математической формуле чертежей купола флорентийского собора Санта-Мария Дель Фьоре, исполнит Большой Выксунский хор — это еще один проект фестиваля, рассчитанный на ближайшие годы.
В Выксу будут регулярно приезжать ведущие хормейстеры со всего мира, чтобы работать с местными вокалистами и развивать хоровое искусство в городе. Первым участником резиденции станет исследователь старинной музыки, основатель и бессменный руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов. Проект организован совместно с нижегородским Арсеналом (филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина).
Кроме того, фестиваль запускает ШУФ — школу уличной фотографии с серией резиденций и курсов, которые будут вести известные фотографы. На первый уикенд фестиваля в Выксу приедет один из самых популярных в России фотографов-бытописателей Дмитрий Марков.
Билеты на фестиваль «Выкса | Арт-Овраг» поступят в продажу 10 июня.
Фестиваль проводится при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК)
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