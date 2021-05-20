В России появилась система творческих заказов для композиторов

Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры России запустил программу «Ноты и квоты» — систему творческих заказов для композиторов и исполнителей.

Программа «Ноты и квоты» направлена на поддержку современных авторов: исполнители (творческие коллективы, солисты) заказывают композитору сочинение, он выполняет творческий заказ и получает гонорар, а сочинение исполняется, сообщает сайт Союза композиторов России. Задача программы – поддержать творчество современных российских композиторов во всем его жанровом и стилистическом разнообразии, сделать его явлением как российской, так и мировой музыкальной жизни.

Программой предусмотрено финансирование четырех опусов для камерного состава или соло, трех — для малого ансамбля, двух — для большого и одного сочинения для оркестра и/или хора (с солистами или без). Гонорары композиторов, соответственно, составят от 160 до 800 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в программе «Ноты и квоты» могут как российские, так и зарубежные солисты, коллективы (ансамбли, хоры и оркестры) и институции (филармонии, концертные залы, театры, фестивали), которые хотят выполнить творческий заказ.

Заявки исполнителей будут рассматриваться на конкурсной основе. Как отмечают организаторы, победят те, кто запланирует исполнение нового сочинения на нескольких площадках, лучше всего — в разных городах и странах. Победители будут объявлены 11 июля 2021 года.

Заказать новое сочинение можно только автору из Союза композиторов России. Он представит готовую партитуру не позднее 10 декабря 2021 года. Его сочинение будет исполнено в течение концертных сезонов с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года.

Карина Абрамян, генеральный директор Союза композиторов России:

«Сейчас многие коллективы хотели бы расширять свой репертуар и заказывать новые сочинения. Это относится как к отечественным, так и к зарубежным коллективам, которые тоже хотят исполнять современную русскую музыку. Теперь они смогут это сделать, если выступят в качестве заявителей программы “Ноты и квоты”. Оркестр, ансамбль, хор или отдельный солист из любой страны может сделать творческий заказ любому композитору (здесь есть оговорка — он должен быть членом Союза композиторов России), а программа его профинансирует. Мы надеемся, что эта программа станет ежегодной и будет развиваться».

Дмитрий Курляндский, композитор, музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский, советник генерального директора Союза композиторов России:

«Программа нацелена не на поддержку отдельных имен — в этом случае сложно было бы избежать столкновения вкусов, эстетических предпочтений и убеждений. Программа поддерживает инициативу, исходящую от самих музыкантов, желающих заказать новое сочинение композитору и готовых гарантировать этому сочинению заметную концертную жизнь — не только на российской, но и на международной сцене — ведь для музыки нет границ».







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