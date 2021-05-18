Объявлена программа «Банных чтений»

© «Новое литературное обозрение»

22–23 и 29–30 мая журнал «Новое литературное обозрение» проводит XXVII Международную конференцию «Банные чтения». Тема этого года — «Антропология насилия: государство, общество, культура».

Конференция пройдет на платформе Zoom и будет транслироваться на YouTube-канале издательства «НЛО».

В 2021 году Банные чтения посвящены антропологии насилия — дисциплине, которая лишь недавно обособилась как часть социальной и культурной антропологии. В эпоху модерна, отмеченную двумя мировыми войнами, антропологи впервые проблематизировали физическое насилие, применяемое с санкции государства, — к нему, в частности, относятся войны, геноцид, полицейский произвол и смертная казнь.

Помимо государственного насилия, конференция призвана рассмотреть понятия, связанные с насилием символическим. Задачей конференции станет не только обсуждение теоретических нововведений и достижений антропологии насилия, но и изменения подхода к процессу теоретизации данного предмета в целом. Участники конференции также рассмотрят изменение подхода к процессу теоретизации насилия в целом. Последнее подразумевает разговор о неизбежном междисциплинарном характере антропологии насилия, и о месте, которое занимают в ней история, биология, политэкономия, культурология и другие дисциплины.

Программа:

22 мая, 16:00–19:00. Государство и насилие

(модератор — Ирина Прохорова)

Евгений Блинов (ТюмГУ / Институт философии РАН, Токио/Москва). Путь террора от воплощения добродетели к абсолютному злу: государство модерна и проблема легитимации насилия.

Олег Хлевнюк (Международный центр истории и социологии Второй миро-вой войны НИУ ВШЭ, Москва). Кто и сколько? Жертвы сталинизма в научной историографии и массовых исторических представлений в современной России.

Линн Эллен Патык (Дартмутский колледж, США). Насилие провокации как тактика и дискурс: исследование двух политических культур (Россия/США).

Нэнси Ш. Коллман (Стэнфордский университет, США). Государственное насилие, состояния исключения и роль царя.



23 мая, 12:00–15:30. Война и насилие

(модератор — Ольга Аннанурова)

Арсений Куманьков (НИУ ВШЭ; МВШСЭН, Москва). Война 2.0: вооруженный конфликт в раннюю цифровую эпоху.

Иоганнес Шварц (Ганновер, Германия). Насилие и гендер: деятельность женской лагерной охраны в Равенсбрюке с точки зрения микроистории и нарратологии.

Регина Мюльхойзер (Гамбургский фонд развития науки и культуры, Герма-ния). Сексуальное насилие во время вооруженного конфликта: авантюрные действия отдельных солдат или военная стратегия? Случай немецкого вермахта в Советском Союзе.

Егор Соколов (независимый исследователь, Москва). «У нас был период времени, когда вообще боялись говорить, что можно обороняться»: советская военная стратегия в 1930-е годы.

Федор Николаи (НГПУ им. К. Минина, Нижний Новгород; ШАГИ ИОН РАН-ХиГС), Игорь Кобылин (ПИМУ, Нижний Новгород; ШАГИ ИОН РАНХиГС). «Правильная дедовщина», или «Я их бил, гонял, давил...»: насилие в вос-поминаниях российских ветеранов боевых действий на Северном Кавказе.



29 мая, 17:00–20:00. Общество и насилие

(модератор — Татьяна Вайзер)

Карола Дитце (Йенский университет имени Ф. Шиллера, Германия). Изобрете-ние терроризма в XIX веке в Европе, России и США.

Елена Рачева (Оксфордский университет, Великобритания). Война без ми-ра: милитаризация российского общества как одно из последствий войн в Афганистане и Чечне.

Лори Манчестер (Университет штата Аризона, США). Как заключение в ГУЛАГе повлияло на маньчжурских русских? Сравнение историй вынужденных и добровольных переселенцев из Маньчжурии в СССР).

Ханс Ульрих Гумбрехт (Стэнфордский университет, США). Прощание с «насилием толпы»: облегчение или ностальгия?



30 мая, 12:00–15:30. Культура и насилие

(модератор — Ирина Прохорова)

Андрей Зорин (Оксфордский университет, Великобритания; МВШСЭН, Москва). Чему улыбался Платон Каратаев — к предыстории толстовской фи-лософии преступления и наказания.

Евгений Пономарев (ИМЛИ РАН, Москва). Антропология насилия в ранней советской литературе.

Михаил Немцев (независимый исследователь, Москва). Курц, апостол насилия: идеология и насилие в «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Апока-липсисисе сейчас» Фрэнсиса Ф. Копполы.

Илья Калинин (Факультет свободных искусств и наук СПбГУ; НИУ ВШЭ, Петербург). Путешествие из «Петербурга» в «Москву», или О норма-лизации трансгрессии.

Марк Липовецкий (Колумбийский университет, США). Трикстер и насилие.



Информация об участниках конференции и тезисы докладов опубликованы на сайте издательства «НЛО».







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