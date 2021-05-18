Объявлена программа «Банных чтений»

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22–23 и 29–30 мая журнал «Новое литературное обозрение» проводит XXVII Международную конференцию «Банные чтения». Тема этого года — «Антропология насилия: государство, общество, культура».
Конференция пройдет на платформе Zoom и будет транслироваться на YouTube-канале издательства «НЛО».
В 2021 году Банные чтения посвящены антропологии насилия — дисциплине, которая лишь недавно обособилась как часть социальной и культурной антропологии. В эпоху модерна, отмеченную двумя мировыми войнами, антропологи впервые проблематизировали физическое насилие, применяемое с санкции государства, — к нему, в частности, относятся войны, геноцид, полицейский произвол и смертная казнь.
Помимо государственного насилия, конференция призвана рассмотреть понятия, связанные с насилием символическим. Задачей конференции станет не только обсуждение теоретических нововведений и достижений антропологии насилия, но и изменения подхода к процессу теоретизации данного предмета в целом. Участники конференции также рассмотрят изменение подхода к процессу теоретизации насилия в целом. Последнее подразумевает разговор о неизбежном междисциплинарном характере антропологии насилия, и о месте, которое занимают в ней история, биология, политэкономия, культурология и другие дисциплины.
Программа:
22 мая, 16:00–19:00. Государство и насилие
(модератор — Ирина Прохорова)
23 мая, 12:00–15:30. Война и насилие
(модератор — Ольга Аннанурова)
29 мая, 17:00–20:00. Общество и насилие
(модератор — Татьяна Вайзер)
30 мая, 12:00–15:30. Культура и насилие
(модератор — Ирина Прохорова)
Информация об участниках конференции и тезисы докладов опубликованы на сайте издательства «НЛО».
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