Выставка к 65-летию театра «Современник» пройдет в ММОМА

Зрители у здания театра «Современник» на площади Маяковского © Архив театра «Современник»

28 апреля в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Современни. Начало», приуроченный к 65-летию театра.

Как сообщает сайт ММОМА, выставка (кураторы — Анна Арутюнян и Андрей Егоров) представляет собой единую документально-художественную инсталляцию, в которой встречаются два измерения культуры и два времени: театральная история и современное искусство, прошлое и настоящее.

«Театр, показанный как организм в постоянном становлении, чуткий к проблемам текущего дня, соседствует в залах музея на Гоголевском бульваре с сегодняшними художниками. Вместе они приглашают зрителя к размышлению о сути современности — изменчивой, ускользающей и при этом неизбежно распахнутой в будущее», — отмечают создатели выставки.

О начальном периоде «Современника» и семи знаковых спектаклях первых лет театра — «Вечно живые» (1956), «В поисках радости» (1957), «Матросская тишина» (1958), «Никто» (1958), «Пять вечеров» (1959), «Голый король» (1960) и «Двое на качелях» (1962) — расскажут фотографии, афиши и программки, эскизы костюмов и декораций, другие памятные документы и предметы из архив театра «Современник».

Экскозицию дополнят работы семи современных московских художников — Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева. Их проекты в разных техниках, от живописи и скульптуры до цифровых медиа, специально созданные или переосмысленные для выставки, размещаются на всем ее протяжении в собственных пространственных зонах.

Выставка «Современни. Начало» в ММОМА продлится до 30 мая. Ее будет сопровождать перформативная и образовательная программа, которую готовит команда «Современника» во главе с художественным руководителем театра Виктором Рыжаковым.







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