Фестиваль «Форма» пройдет в «Басманном дворе»

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Форма»

С 8 по 11 июля в Москве в общественно-деловом пространстве «Басманный двор» (Бауманская ул. 15) состоится фестиваль современного искусства «Форма».

Как сообщают организаторы, в 2021 году «Форма» обращается к российским культурным резервам и многообразному художественному миру нашей страны.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу на его сайте, также объявлена кураторская команда.

Курировать арт-сцену фестиваля будет Алиса Булчак, основательница галереи современного искусства 25Kadr. По ее словам, арт-сцена представит «работы, так или иначе проблематизирующие соотношение красоты и свободы в различных контекстах — теологическом, социальном, телесном».

Игорь Сухов, заведующий музыкальной программой бара «Хитрые Люди», в прошлом арт-директор бара «Успех» и клуба «Сады», на «Форме-2021» будет отвечать за музыкальную сцену. «Последние несколько лет выдались довольно непростыми как для общества в целом, так и для каждого человека в отдельности, — рассказывает он. — Проблемы требуют осмысления, людям требуется понимание. На фестиваль хотелось позвать группы, говорящие со слушателем на понятном языке, искренне и без предрассудков».

Денис Смагин, идейный вдохновитель фестиваля, куратор экспериментально-поэтической сцены, диджей и основатель поэтического кружка «Липа»:

«Экспериментально-поэтическая сцена ставит перед артистами несколько задач. С одной стороны, размыть границы между жанрами, а с другой — объединить представителей различных дисциплин с целью создания новых синтезов: музыки, поэзии и перформанса. Есть и одна задача для зрителя — быть открытым новому и не всегда понятному с первого раза. Результатом этих коллабораций станут синтетические произведения искусства, которые будут созданы локальными и известными на всю страну артистами».

Алексей Киселев, журналист, театральный критик, куратор, шеф-драматург «Мобильного художественного театра»:

«Театральная сцена фестиваля — территория метамодернистской игры с ожиданиями. Новый соцреализм петербургского андеграунда: смешно, потому что не страшно, потому что не смешно. Практика отсутствия новых московских исследователей: вы не видите спектакля, но спектакль видит вас. Тела в пространстве ведут прямое вещание из пространства тел. Театр на "Форме-2021" — не то, чем кажется».

Основатель и генеральный директор агентства и фестиваля «Форма», преподаватель НИУ ВШЭ, кандидат культурологии Юрий Кассин обещает в этом году «сделать большой синтез»:

«Не хочу повторять успех "Коллайдера". Этот проект должен быть чем-то совершенно другим, но от этого не менее захватывающим. Кроме этого, так как я никогда не лоббировал никого в свои кураторские программы, я хочу показать всё то многообразие артистов, о которых мечтал все эти годы».

Фестиваль «Форма» проводится в Москве с 2011 года, его главная цель — продвижение современного экспериментального искусства.

В разные годы участниками фестиваля были Максим Диденко, Павел Пепперштейн, Петр Мамонов, Олег Купик, Пахом, Антоха MC, Миша Most, Алиса Йоффе, Юрий Муравицкий, Acid Mothers Temple, Black Lips, АХЕ, Андрей Кузькин, «4 Позиции Бруно», «Буерак», Константин Звездочётов, Алина Насибуллина, Laurel Halo, Мария Агуреева, Арт-группировка «ЗИП», Вова Nootk, Slava Ptrk, Алексей Трегубов, «Вежливый отказ», Tony Bennet, Света Шуваева, Петр Быстров, Аня Желудь, Long Arm, София Родина, PTU, Interchain, «ГШ», Buttechno, Иван Горшков, Пасош, Игорь Самолет и другие.







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