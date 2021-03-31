В Новой Третьяковке откроется выставка индустриального искуства из Кузбасса

Александр Дейнека. Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу. Плакат. Москва-Ленинград: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931 © Российская государственная библиотека

С 1 апреля по 10 мая в Новой Третьяковке пройдет выставка «Даешь Кузбасс!», на которой будут представлены произведения на индустриальную тему из двух основных художественных музеев региона – Музея изобразительных искусств Кузбасса и Новокузнецкого художественного музея.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, в экспозицию также войдут работы из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центрального музея современной истории России, Российской государственной библиотеки и Государственной Третьяковской галереи.

Важнейшее значение проекта, отмечают организаторы, в том, что он демонстрирует преемственность традиции обращения к индустриальной тематике в отечественном изобразительном искусстве и переосмысление ее в творчестве молодых современных художников.

Центральным произведением выставки выбран плакат Александра Дейнеки «Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу» (1931) из собрания Российской государственной библиотеки.

Наряду с другими произведениями 1920-х — 1930-х годов он войдет в первый раздел экспозиции, посвященный искусству эпохи индустриализации. В разделе также будут представлены центральная часть триптиха Амшея Нюренберга «Стахановцы Кузбасса», картина Петра Котова «Кузнецкстрой. Домна №1» и другие работы из кемеровских, новокузнецких и московских собраний.

Второй раздел выставки расскажет об искусстве 1960-х — 1980-х годов. Это преимущественно произведения мастеров местной художественной школы и приезжавшими в регион художниками, такими как Алексей Гландин и Борис Пленкин. Особое место в этом разделе займут две работы из коллекции Новокузнецкого художественного музея и Музея изобразительных искусств Кузбасса — «Трудовые люди Кузбасса» (1964) Алексея Гландина и «Грабари на Кузнецкстрое» (1968) Иннокентия Кузнецова.

Третий раздел посвящен современному искусству. Здесь можно будет увидеть произведения Павла Отдельнова, Егора Плотникова и Ильи Гапонова, который специально к выставке создал мурал «Кузбасс параллельный» (2021, 5×15 метров) — он размещен в фойе Новой Третьяковки и предваряет проход на выставку «Даешь Кузбасс!».

Экспозицию дополнит инсталляция, на которой представлен фотоархив Спиридона Бывшего (1891–1937) — уникальный фоторепортаж 1929–1932 годов со строительства одного из главных объектов первой пятилетки, Коксохимзавода в Кузбассе.







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