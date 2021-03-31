В Петербурге исполнят концерт «Воскресение» Пендерецкого

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6 апреля в Большом зале Петербургской филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит Концерт для фортепиано с оркестром «Воскресение» Кшиштофа Пендерецкого, солистом выступит молодой российский пианист Филипп Копачевский.
Также в этот вечер прозвучит Пятая симфония Чайковского. Начало в 20:00, билеты продаются на сайте Петербургской филармонии.
«Филармония посвящает концерт памяти Кшиштофа Пендерецкого, одного из крупнейших современных композиторов, ушедшего из жизни год назад: его музыка составляет неотъемлемую часть филармонической афиши, сам музыкант неоднократно дирижировал в Большом зале, в том числе в последний раз — концертом из собственных сочинений, посвященным его 80-летию (2013)», — сообщает пресс-служба Петербургской филармонии.
Мировая премьера концерта «Воскресение», отразившего переживания композитора в связи с трагедией 11 сентября 2001 года, состоялась 9 мая 2002 года в нью-йоркском Карнеги-холле. Вторая редакция концерта прозвучала под управлением автора и Симфонического оркестра Цинциннати в 2007 году, солистом выступил известный британский пианист Барри Дуглас.
Вскоре после концерта в Петербурге Владимир Альтшулер вновь продирижирует сочинением Пендерецкого на концерте открытия X Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia в Казани. Концерт «Воскресение» прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и Филиппа Копачевского, также в программе Симфония №23 Слонимского и Сюита из музыки к кинофильму «Судьба человека» Баснера.
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