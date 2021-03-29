Идеи ВХУТЕМАСа и современность обсудят в Музее Москвы

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8 апреля в Музее Москвы состоится дискуссия «Архитектура сегодня». Она завершит параллельную программу к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».
Начало в 19:00, регистрация — здесь. Музей Москвы будет вести онлайн-трансляцию в своих социальных сетях: YouTube, «ВКонтакте» и Facebook.
Во встрече примут участие главный архитектор Москвы, председатель Архитектурного совета Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор «ПИК» Сергей Гордеев, руководитель архитектурной мастерской «Апекс» Антон Бондаренко, сооснователи и партнеры Buromoscow Юлия Бурдова и Ольга Алексакова, архитектор и один из основателей бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры» Александр Цимайло. Модератор дискуссии — директор Музея Москвы Анна Трапкова.
Эксперты обсудят идеи педагогов и выпускников Высших художественно-технических мастерских и их воплощение в современном архитектурном образовании и градостроительной практике.
Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» проходит в Музее Москвы до 11 апреля.
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