Идеи ВХУТЕМАСа и современность обсудят в Музее Москвы

© Музей Москвы

8 апреля в Музее Москвы состоится дискуссия «Архитектура сегодня». Она завершит параллельную программу к выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

Начало в 19:00, регистрация — здесь. Музей Москвы будет вести онлайн-трансляцию в своих социальных сетях: YouTube, «ВКонтакте» и Facebook.

Во встрече примут участие главный архитектор Москвы, председатель Архитектурного совета Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор «ПИК» Сергей Гордеев, руководитель архитектурной мастерской «Апекс» Антон Бондаренко, сооснователи и партнеры Buromoscow Юлия Бурдова и Ольга Алексакова, архитектор и один из основателей бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры» Александр Цимайло. Модератор дискуссии — директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Эксперты обсудят идеи педагогов и выпускников Высших художественно-технических мастерских и их воплощение в современном архитектурном образовании и градостроительной практике.

Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» проходит в Музее Москвы до 11 апреля.







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