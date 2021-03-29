«Никола-Ленивец» объявил планы на сезон

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В 2021 году арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области проводит международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», фестиваль «Архстояние Детское», фестиваль электронной музыки и современного искусства и фестиваль для любителей активного отдыха, а также устраивает глэмпинг и запускает собственную онлайн-школу и программу инклюзии.
Как сообщает пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец», в 2021 году его территория и искусство станут доступны в том числе для людей с разными формами инвалидности. Программа «Никола-Ленивец. Доступно. Для всех» будет идти весь год при поддержке Фонда президентских грантов и проникнет во все сферы жизни парка — искусство, природу, взаимоотношения. Итоги программы будут подведены на конференции 9–11 сентября.
Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» пройдет с 23 по 25 июля, его тема в этом году — «Личное». В фестивале впервые примет участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который представит объект «Русское идеальное».
Также на фестивале можно будет увидеть «Мавзолей мечты» архитектора Тотана Кузембаева, «Пьяный забор» художника Владимира Наседкина и «Непроходимую чащу» — работу победителей открытого конкурса «Архстояния» Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Кроме того, в программе фестиваля масштабный аудио-перформанс, созданный специально для арт-парка импресарио Федором Елютиным, лекторий, концерты и звуковые инсталляции от артистов, кочующих по парку.
25-27 июня состоится 7-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское», который в этом году посвящен профессиям будущего. В программе инклюзивные занятия для юных походников, мастер-классы Новой Третьяковки, Музея Москвы, Музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Зеленой школы Парка Горького и Музея AZ, кинопоказы под открытым небом, дневные и ночные экскурсии и концерт группы СБПЧ.
С апреля по июль будут проходить занятия Школы Никола-Ленивца «Как и зачем строить рай на земле?» — образовательной онлайн-программы о социокультурном развитии территорий. В мае при поддержке национального парка «Угра» и сельского поселения «Угорское» в Никола-Ленивце появится глэмпинг «Угруан», он расположится вокруг единственной цветной скульптуры парка — 27-метрового «Угруана» Николая Полисского.
18–20 июня «Никола-Ленивец» станет площадкой фестиваля для любителей активного отдыха SportMarafon Fest, а 19—22 августа — фестиваля электронной музыки и современного искусства Signal, в число хедлайнеров которого войдут артисты, чьи выступления были перенесены в связи с закрытием границ.
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