Книгу Франко Нембрини о Данте представят в Москве

30 марта в магазине издательства «Никея» в центре Москвы состоится презентация книги «Данте, который видел Бога: "Божественная комедия для всех"». Через телемост из Италии в презентации примет участие автор книги, педагог и филолог Франко Нембрини.

Начало в 19:00, регистрация — здесь. Адрес: ул. Маросейка, д. ⅞, стр. 1 (ст.м. «Китай-город»).

«"Данте, который видел Бога" — бестселлер Франко Нембрини, в котором знаменитый итальянский педагог и филолог размышляет над бессмертным произведением Данте, открывая для читателей невероятную современность и глубину "Божественной комедии", — говорится в издательской аннотации. — Неожиданные умозаключения автора поражают с первых страниц, заставляя читателей буквально влюбиться в гениальную поэму. Произведение, которому в этом году исполняется 700 лет, открывает для нас проблемы и смыслы дня сегодняшнего, удивляет и завораживает, приглашая к размышлению на самые серьезные и важные темы».

Зачем современному читателю вступать в диалог с Данте? О чем средневековый поэт может рассказать жителю мегаполиса в XXI веке? Почему призыв автора никогда не устаревает и «Божественная комедия» живет вне времени и пространства?

Об этом и многом другом с Франко Нембрини будут говорить специальные гости вечера — поэт, переводчик и исследователь творчества Данте Ольга Седакова и литературный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Николай Александров.

Модератор встречи — Наталия Виноградова, редактор книги.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.