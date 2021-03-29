Книгу Франко Нембрини о Данте представят в Москве

Рюсукэ Хамагути: «Я прошу актеров читать реплики как телефонную книгу»
Режиссер «Колеса фортуны и фантазии» — о своем тихом стиле, Ромере и Хон Сан Су29 марта 2021237
30 марта в магазине издательства «Никея» в центре Москвы состоится презентация книги «Данте, который видел Бога: "Божественная комедия для всех"». Через телемост из Италии в презентации примет участие автор книги, педагог и филолог Франко Нембрини.
Начало в 19:00, регистрация — здесь. Адрес: ул. Маросейка, д. ⅞, стр. 1 (ст.м. «Китай-город»).
«"Данте, который видел Бога" — бестселлер Франко Нембрини, в котором знаменитый итальянский педагог и филолог размышляет над бессмертным произведением Данте, открывая для читателей невероятную современность и глубину "Божественной комедии", — говорится в издательской аннотации. — Неожиданные умозаключения автора поражают с первых страниц, заставляя читателей буквально влюбиться в гениальную поэму. Произведение, которому в этом году исполняется 700 лет, открывает для нас проблемы и смыслы дня сегодняшнего, удивляет и завораживает, приглашая к размышлению на самые серьезные и важные темы».
Зачем современному читателю вступать в диалог с Данте? О чем средневековый поэт может рассказать жителю мегаполиса в XXI веке? Почему призыв автора никогда не устаревает и «Божественная комедия» живет вне времени и пространства?
Об этом и многом другом с Франко Нембрини будут говорить специальные гости вечера — поэт, переводчик и исследователь творчества Данте Ольга Седакова и литературный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Николай Александров.
Модератор встречи — Наталия Виноградова, редактор книги.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:21Фестиваль нового итальянского кино пройдет в Москве
13:09Книгу Франко Нембрини о Данте представят в Москве
11:54Премия «Резонанс» принимает заявки
26 марта 2021
18:58Roof Fest объявил участников нового сезона
17:44Сергей Лейферкус отметит юбилей на сцене театра «Зазеркалье»
16:10Умер Никита Алексеев
15:07«Гараж» открывает три выставки
12:48Объявлены лауреаты премии Casta DivaВсе новости
Режиссер «Колеса фортуны и фантазии» — о своем тихом стиле, Ромере и Хон Сан Су29 марта 2021237
Марк Акопян и Павел Алешин — об архитектурных архивах 1960-х — 1980-х и их музейном будущем26 марта 20212415
Петербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова26 марта 20213104
Классик американской литературы расспрашивает итальянского писателя об опыте Аушвица и о времени после войны, которое оказалось для Леви самым счастливым26 марта 20212741
«Важно начать движение»: Петербург и безнадега в клипе постпанк-дуэта26 марта 20212008
Режиссер «Ампира V» и «Generation П» — о своем первом фильме, хронике пробуждения советского эроса «Нескучный сад». Его покажут на «Артдокфесте»25 марта 20213229
Еще раз о «Честной женщине» Валерия Фокина25 марта 20212528
Большой разговор о книжной журналистике в Центре Вознесенского24 марта 20214032
«Благоволительницы» Микиты Ильинчика в Театре на Малой Бронной24 марта 20213035
Новые альбомы «Кровостока», «Сольвычегодска», «ИЛЬЯМАЗО», Loqiemean, Mujuice и другие громкие отечественные релизы месяца24 марта 20213596
Историк медиа Наталья Тихонова и мультипликатор Иван Максимов — о зарождении абстрактного фильма в СССР24 марта 20213508
Древняя обрядовая песня на новый лад для рейва Свободы в Беларуси24 марта 20213038