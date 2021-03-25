«Москино» представит ретроспективу Педро Альмодовара

Кадр из фильма «Разомкнутые объятия» © Universal Pictures

С 3 по 17 апреля в кинотеатре «Москино Юность» пройдет ретроспектива испанского режиссера Педро Альмодовара.

Как сообщает сайт «Москино», в программе ретроспективы фильмы последних лет: «Разомкнутые объятия» (Los abrazos rotos, 2009) с Пенелопой Крус, «Кожа, в которой я живу» (La piel que habito, 2011) с Еленой Анайей и Антонио Бандерасом, «Джульетта» (Julieta, 2016) с Эммой Суарес и «Боль и слава» (Dolor y gloria, 2019) с Антонио Бандерасом.

Показы пройдут на испанском языке с русскими субтитрами, фильмы представят кандидат филологических наук, искусствовед, руководитель отдела культуры Института Сервантеса Татьяна Пигарева и другие спикеры из Института Сервантеса.

Расписание:

3 апреля в 20:30 — «Разомкнутые объятия»

10 апреля в 21:00 — «Кожа, в которой я живу»

14 апреля в 21:30 — «Джульетта»

17 апреля в 21:00 — «Боль и слава»





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