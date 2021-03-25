Начинается Транссибирский арт-фестиваль

Государственный концертный зал имени А.М. Каца © Иван Осинцев

Сегодня, 25 марта, в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске состоится первый концерт VIII Транссибирского арт-фестиваля. Фестиваль продлится до 30 апреля, помимо Новосибирска его участники выступят в Красноярске, Москве, в городах Новосибирской области и Красноярского края.

В концерте открытия примет участие основатель и художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин. Вместе с ним на сцену выйдут Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андриса Поги (Латвия) и скрипачка Александра Конунова. В программе произведения Вебера и Брамса, а также российская премьера Концерта для двух скрипок с оркестром «Shadow walker» Марка-Энтони Терниджа (Великобритания).

Другой премьерой фестиваля станет 4 апреля первое исполнение сочинения «Тобольские царевны» новосибирского композитора Елены Демидовой. Солист — Вадим Репин, дирижер — Казуки Ямада (Япония).

Также среди участников Транссибирского арт-фестиваля в этом году дирижеры Валерий Гергиев, под руководством которого на концерте закрытия в Новосибирске впервые на одной сцене совместно выступят оркестры Новосибирской филармонии и Мариинского театра, и Шарль Дютуа (Франция), который будет дирижировать концертом в Новосибирске и финальным концертом фестиваля в Москве.

В симфонических и камерных программах фестиваля примут участие пианисты Николас Ангелич (США), Денис Кожухин и Николай Луганский, виолончелист Пабло Феррандес (Испания), коллективы «Модильяни-квартет», «Filarmonica-квартет» и «Пьяццолла-студио», вечер джазовой музыки представит певица и телеведущая Чайна Мозес (США). В Красноярске пройдет вечер балета «Звезды Большого представляют» и будет показан документальный фильм «Полет над Россией» (2018, Германия) в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде.

Образовательная программа Транссибирского арт-фестиваля включает цикл общедоступных мастер-классов «Просто общайся со звездой» с участием Вадима Репина и других исполнителей мирового уровня и цикл мастер-курсов «Школа мастеров»: профессора музыкальных вузов проведут недельный курс занятий с юными музыкантами.

Полностью программа VIII Транссибирского арт-фестиваля приводится на его сайте.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ







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