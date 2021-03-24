Премьера фильма «Розовое облако» пройдет в «Октябре»

© Magic Film Company

Сегодня, 24 марта, проект «КАРО.Арт» и компания Magic Film Company представят в киноцентре «Октябрь» в Москве российскую премьеру фильма «Розовое облако» бразильского режиссера Юли Жербази.

Начало в 20:00, билеты продаются на странице проекта «КАРО.Арт».

Фильм будет демонстрироваться на португальском языке с русскими субтитрами. После показа состоится Zoom-обсуждение фильма с Юли Жербази и кинокритиком Алисой Таежной.

Премьерные показы фильма также пройдут в Петербурге (30 марта в кинотеатре «Аврора»), Екатеринбурге (31 марта в Ельцин Центре) и Казани (31 марта в Центре современной культуры «Смена»).

В прокат на территории РФ фильм 1 апреля выпускает кинопрокатная компания Magic Film Company.

«Розовое облако» — фантастическая история самоизоляции молодой пары, которая остается в замкнутом пространстве на неопределенное время из-за смертоносных облаков в небе. Картина, задуманная и снятая за несколько лет до пандемии, в 2021 году она стала одним из самых заметных и обсуждаемых фильмов фестиваля независимого кино Sundance.

«Розовое облако» (A Nuvem Rosa, Бразилия, 2021)

Режиссер: Юли Жербази

Автор сценария: Юли Жербази

Оператор: Бруно Полидоро

В ролях: Рената де Лелис, Эдуарду Мендонса, Элена Бекер, Жирли Паэс, Кая Родригес



Синопсис: Джованна где-то подцепила Яго, и вот они уже развлекаются в ее двухэтажном особняке. С сексом, правда, ничего не выходит — оба слишком пьяны. А поутру пара просыпается от рёва сирен и хрипа громкоговорителей – власти призывают всех запереться и закрыть окна, так как в небе над всей планетой появились розовые облака, и их испарения смертельны.





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.