Премьера фильма «Розовое облако» пройдет в «Октябре»

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Сегодня, 24 марта, проект «КАРО.Арт» и компания Magic Film Company представят в киноцентре «Октябрь» в Москве российскую премьеру фильма «Розовое облако» бразильского режиссера Юли Жербази.
Начало в 20:00, билеты продаются на странице проекта «КАРО.Арт».
Фильм будет демонстрироваться на португальском языке с русскими субтитрами. После показа состоится Zoom-обсуждение фильма с Юли Жербази и кинокритиком Алисой Таежной.
Премьерные показы фильма также пройдут в Петербурге (30 марта в кинотеатре «Аврора»), Екатеринбурге (31 марта в Ельцин Центре) и Казани (31 марта в Центре современной культуры «Смена»).
В прокат на территории РФ фильм 1 апреля выпускает кинопрокатная компания Magic Film Company.
«Розовое облако» — фантастическая история самоизоляции молодой пары, которая остается в замкнутом пространстве на неопределенное время из-за смертоносных облаков в небе. Картина, задуманная и снятая за несколько лет до пандемии, в 2021 году она стала одним из самых заметных и обсуждаемых фильмов фестиваля независимого кино Sundance.
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