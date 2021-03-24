Продлен прием заявок на премию «Инновация-2021»

Сегодня, 24 марта, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина объявил о продлении приема заявок на премию в области современного искусства «Инновация-2021» до 31 марта 2021 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Заявки принимаются на сайте премии в семи конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года». По традиции премия «Инновация» присуждается в двух внеконкурсных номинациях: «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».

Подавать заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.

Экспертный совет премии «Инновация-2021» формирует из поданных на конкурс заявок шорт-листы, в которые будет включено по пять проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.

Экспертный совет премии «Инновация-2021»:

Катя Бочавар — художник, куратор (Москва);

Мария Букова — директор музейного центра «Площадь мира» (Красноярск); = Юлия Бычкова — управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец, продюсер фестиваля «Архстояние» и «Архстояние Детское», эксперт по развитию природных и городских территорий (Москва);

Николай Палажченко — арт-менеджер, куратор (Москва);

Анна Пьянкова — директор галереи «Синара арт», директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург);

Александра Рудык — искусствовед, главный редактор журнала «Диалог искусств», старший научный сотрудник ММОМА (Москва);

Екатерина Якимова — театральный продюсер, специалист по современному театру, фандрайзер, директор Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» (Москва).



Экспертный совет номинации «Книга года»:

Екатерина Андреева — куратор, искусствовед, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, Государственный Русский музей (Петербург);

Александр Извеков — главный редактор Музея современного искусства «Гараж» (Москва);

Дмитрий Мордвинцев — руководитель дизайнерского бюро ABC Design (Москва);

Филипп Дзядко — главный редактор Arzamas (Москва);

Юрий Сапрыкин — главный редактор проекта «Полка» (Москва).



Стратегический партнер конкурсной номинации «Книга года» — Фонд Андрея Чеглакова







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