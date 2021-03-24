Продлен прием заявок на премию «Инновация-2021»

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Сегодня, 24 марта, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина объявил о продлении приема заявок на премию в области современного искусства «Инновация-2021» до 31 марта 2021 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ имени А.С. Пушкина.
Заявки принимаются на сайте премии в семи конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года». По традиции премия «Инновация» присуждается в двух внеконкурсных номинациях: «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».
Подавать заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.
Экспертный совет премии «Инновация-2021» формирует из поданных на конкурс заявок шорт-листы, в которые будет включено по пять проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.
Экспертный совет премии «Инновация-2021»:
Экспертный совет номинации «Книга года»:
Стратегический партнер конкурсной номинации «Книга года» — Фонд Андрея Чеглакова
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