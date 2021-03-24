Третьяковка готовит большую выставку русского и немецкого искусства эпохи романтизма

Каспар Давид Фридрих. Двое мужчин, созерцающих луну. 1819–1820 (фрагмент) © Elke Estel / GNM, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

23 апреля в Новой Третьяковке отроется выставка «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии» – крупнейший в истории Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) международный выставочный проект, посвященный эпохе романтизма.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГТГ, на выставке будут представлены более 300 работ — 184 произведения живописи работы, около 60 рисунков и гравюр, а также произведения современного искусства, архивные материалы, книги и артефакты из 38 музейных и частных собраний России, Германии, США и Эстонии.

В экспозицию войдут произведения Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других крупнейших художников первой четверти XIX века.

Также на выставке можно будет увидеть работы таких авторов, как Гвидо ван дер Верве, Джеймс Тарелл, Николай Полисский, Хироси Сугимото, Андрей Кузькин, Сьюзен Филипс и Вольфганг Тильманс.

«Каждый из разделов этой выставки, она построена не по хронологическому принципу, заканчивается работой одного из великих ныне живущих художников, которые по сути своей являются наследниками "романтиков", входя в первую десятку главных живущих художников. И этот диалог сегодняшнего дня с эпохой романтизма актуализирует, казалось бы, далекую от нас историческую эпоху», — рассказала генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Она добавила, что уже началась онлайн-продажа билетов: «Мы будем продавать 50 билетов на каждые полчаса. Конфигурация этих залов, дающая возможность выбора зрителем маршрута, — это тоже формулирование той самой идеи о внутренней свободе, которая лежит в основе проекта».

Выставка «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии» разработана в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Позднее она будет открыта в Дрездене.

Выставка проводится в рамках Года Германии в России под патронатом Министерства иностранных дел Германии и Министерства иностранных дел РФ







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