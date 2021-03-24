Мультфильмы о насекомых покажут в Москве

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В апреле Дарвиновский музей, Москино и проект 1895.io представят ретроспективную кинопрограмму «Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации: от Старевича до наших дней».
Показы пройдут на экранах кинозала Дарвиновского музея и кинотеатров сети «Москино».
Как сообщают организаторы, ретроспектива приурочена к выходу книги «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию», посвященной жизни и творчеству отца отечественной анимации, создателя мультфильмов «Прекрасная Люканида», «Стрекоза и муравей», «Месть кинематографического оператора» Владислава Старевича.
Ретроспектива, подготовленная Станиславом Дединским (проект 1895.io) и Екатериной Семеновой (Ассоциация анимационного кино) при участии Георгия Бородина (киностудия «Союзмульфильм») и Антона Куприянова (Музей кино), состоит из четырех программ.
В первую программу вошли сохранившиеся мультфильмы Владислава Старевича российского периода его творчества. Вторая и третья программы составлены из классических советских мультфильмов 1950-х — 1960-х и 1970-х — 1980-х годов.
Четвертая программа посвящена современной анимации, в нее отобраны мультфильмы, авторы которых продолжают линию Старевича в анимации: от «Путешествия муравья» Эдуарда Назарова до «Букашек» Михаила Алдашина, от «Бабочки» Андрея Хржановского до «Гагарина» Алексея Харитиди, от «Букашки-путешественницы» Станислава Соколова до «Коровки» Марины Карповой.
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