В петербургском «Манеже» пройдет выставка Яна Фабра

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Осенью 2021 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется выставка бельгийского художника Яна Фабра.
Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС советник директора ЦВЗ «Манеж» по международному сотрудничеству Анна Кирикова.
«Для этой выставки Ян Фабр создает новые работы, — отметила она, — то есть это что-то, еще не виденное нигде».
По словам директора ЦВЗ «Манеж» Павла Пригары, петербургская выставка не будет классической ретроспективой художника. «Он, скорее, самостоятельно представит себя как творца, причем как очень разнообразного творца и мыслителя», — пояснил Пригара.
Первую в России выставку Яна Фабра провел в 2016 году Государственный Эрмитаж. В Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Главном штабе было показано более 200 работ — графика, скульптура, инсталляции и фильмы.
«У меня от проекта в Эрмитаже осталось впечатление недосказанности — что мы не увидели Фабра как большого художника и большого мыслителя, каким он является на самом деле. Когда появилась такая возможность выстроить с ним первый разговор, мы предложили ему этот проект - <...> проект в виде такого абсолютно персонального высказывания, исключенного из музейного контекста. Мы предложили ему абсолютную свободу в выборе материала как презентации собственного творчества», — рассказал Пригара. На выставке в «Манеже» будут представлены эксперименты Яна Фабра в области перформанса и театральных проектов, а сам автор выступит и как художник, и как скульптор, и как мыслитель.
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