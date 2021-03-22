Noize MС и Найк Борзов выступят на фестивале-регате

С 15 по 22 мая в Эгейском море пройдет 2-й Международный фестиваль-регата Music Race. В нем примут участие Noize MС, Найк Борзов, «Сансара», Zoloto, Tattooin, Шура Кузнецова, Корней, Антон Лаврентьев и Алина Астровская («Орел и решка») и другие исполнители.

Как сообщают организаторы Music Race, 200 гостей фестиваля вместе с музыкантами-участниками на 20 яхтах под руководством опытных шкиперов отправятся в путешествие по островам Саронического залива.

«Каждый вечер в программе фестиваля — эксклюзивные концерты и диджей-сеты звездных участников», — говорится в сообщении.

Планируется вести онлайн-трансляции концертов, которые смогут увидеть зрители в разных странах.

Идея проекта Music Race принадлежит арт-директору московского клуба «16 Тонн», ресторатору и яхтсмену Павлу Камакину и профессиональному яхтенному капитану и создателю яхт-школы Wind Brothers Сергею Соловьеву. В 2019 году с успехом прошла первая музыкальная регата в Испании (Пальма-де-Майорка), в которой участвовали 15 судов.







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