Выставка Влада Кулькова пройдет в Кронштадте

«Я могу читать партитуру Бизе так, как будто она написана каким-нибудь товарищем Невским»
Филипп Чижевский ставит «Кармен» в Перми вместе с Константином Богомоловым22 марта 20211582
28 марта в музейно-выставочном центре «Итальянский дворец» в Кронштадте откроется выставка «Влад Кульков. Гидроморфы», организованная Северо-Западным филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург) и филиалом Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость».
Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены бронзовые скульптуры — серия опытов, в которых Влад Кульков отказывается от лепки и непосредственной механики прикосновения.
Прообразами бронзовых скульптур стали объекты, полученные посредством трансфигурации кипящего воска в русле реки, фиксирующие столкновение живой и неживой материи, отражающие момент пластического перехода. Процесс создания скульптур — художественный эксперимент, имеющий сходство с обрядовыми практиками.
Выставка «Влад Кульков. Гидроморфы» — часть художественного проекта-мистификации Михаила А. Креста «Герметаж архив», который с 2019 года представлен в Итальянском дворце в Кронштадте. Выставка продлится до 25 апреля.
Влад Кульков — художник, куратор. Родился в 1986 году в Лиепае (Латвия), живет и работает в Петербурге. Учился в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, аспирант Государственного Русского музея. Ведет активную выставочную деятельность по всему миру, курирует проекты. Работы художника находятся в частных собраниях в России и за рубежом, а также в коллекциях Московского музея современного искусства и Hort Family Collection (Нью-Йорк, США).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:25Noize MС и Найк Борзов выступят на фестивале-регате
16:31Выставка Влада Кулькова пройдет в Кронштадте
15:18«Кинопоиск HD» покажет семь сериалов компаний Александра Роднянского
14:28Арсен Ревазов представит новую книгу в видеоформате
12:53Экспозиционный зал «Кабинет директора» открылся в Пушкинском музее
19 марта 2021
17:28Музей Москвы представит издательскую программу на ярмарке non/fiction
16:10В Зале Чайковского пройдет международный фестиваль «Виртуозы гитары»
15:03Третьяковка покажет оперу в киноВсе новости
Филипп Чижевский ставит «Кармен» в Перми вместе с Константином Богомоловым22 марта 20211582
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 719 марта 20212820
Почему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева19 марта 20214824
«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»19 марта 20213886
Сегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»19 марта 20213202
Дагестанские зумеры в проекте Мадины Гаджиевой18 марта 20213710
Историк Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР18 марта 20214436
Отрывок из романа Сергея Медведева «Человек бегущий»18 марта 20212866
Год назад умер Эдуард Лимонов17 марта 20214164
Анастасия Семенович о конфликте вокруг Фаберже и о том, почему Эрмитажу стоит подумать о буфете16 марта 202110099
Как Луначарский спас книгу Хлебникова от советской цензуры16 марта 20214347
Ретроспектива швейцарского актера Бруно Ганца в Третьяковской галерее15 марта 20214058