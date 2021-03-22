Выставка Влада Кулькова пройдет в Кронштадте

© Влад Кульков / Предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина

28 марта в музейно-выставочном центре «Итальянский дворец» в Кронштадте откроется выставка «Влад Кульков. Гидроморфы», организованная Северо-Западным филиалом ГМИИ имени А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург) и филиалом Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость».

Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены бронзовые скульптуры — серия опытов, в которых Влад Кульков отказывается от лепки и непосредственной механики прикосновения.

Прообразами бронзовых скульптур стали объекты, полученные посредством трансфигурации кипящего воска в русле реки, фиксирующие столкновение живой и неживой материи, отражающие момент пластического перехода. Процесс создания скульптур — художественный эксперимент, имеющий сходство с обрядовыми практиками.

Выставка «Влад Кульков. Гидроморфы» — часть художественного проекта-мистификации Михаила А. Креста «Герметаж архив», который с 2019 года представлен в Итальянском дворце в Кронштадте. Выставка продлится до 25 апреля.

Влад Кульков — художник, куратор. Родился в 1986 году в Лиепае (Латвия), живет и работает в Петербурге. Учился в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, аспирант Государственного Русского музея. Ведет активную выставочную деятельность по всему миру, курирует проекты. Работы художника находятся в частных собраниях в России и за рубежом, а также в коллекциях Московского музея современного искусства и Hort Family Collection (Нью-Йорк, США).







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