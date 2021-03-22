«Кинопоиск HD» покажет семь сериалов компаний Александра Роднянского

© Asia Pacific Screen Awards

Компании продюсера Александра Роднянского в США и России создадут семь сериалов совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск HD». В России их можно будет смотреть по подписке на «Кинопоиск HD».

«Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и "Нон-стоп продакшн" (Москва). Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов», — цитирует ТАСС пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD».

Отмечается, что первыми совместными проектами станут триллер «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, основанный на реальном журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии, и сериал о киберспорте и профессиональных геймерах «Хэдшот» режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Их выход запланирован на 2022 год.

Также планируется выпуск англоязычного сериала «Everybody’s Woman» о порноиндустрии в Восточной Европе венгерского режиссера Корнеля Мундруцо, над сценарием которого он работает вместе с Катой Вебер.

Александр Роднянский:

«У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции — США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом — сериалами. Сотрудничество с командой "Кинопоиска", активно завоевывающей лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты».







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