«Кинопоиск HD» покажет семь сериалов компаний Александра Роднянского

«Я могу читать партитуру Бизе так, как будто она написана каким-нибудь товарищем Невским»
Филипп Чижевский ставит «Кармен» в Перми вместе с Константином Богомоловым22 марта 20211579
Компании продюсера Александра Роднянского в США и России создадут семь сериалов совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск HD». В России их можно будет смотреть по подписке на «Кинопоиск HD».
«Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и "Нон-стоп продакшн" (Москва). Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов», — цитирует ТАСС пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD».
Отмечается, что первыми совместными проектами станут триллер «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, основанный на реальном журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии, и сериал о киберспорте и профессиональных геймерах «Хэдшот» режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. Их выход запланирован на 2022 год.
Также планируется выпуск англоязычного сериала «Everybody’s Woman» о порноиндустрии в Восточной Европе венгерского режиссера Корнеля Мундруцо, над сценарием которого он работает вместе с Катой Вебер.
Александр Роднянский:
«У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции — США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом — сериалами. Сотрудничество с командой "Кинопоиска", активно завоевывающей лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:25Noize MС и Найк Борзов выступят на фестивале-регате
16:31Выставка Влада Кулькова пройдет в Кронштадте
15:18«Кинопоиск HD» покажет семь сериалов компаний Александра Роднянского
14:28Арсен Ревазов представит новую книгу в видеоформате
12:53Экспозиционный зал «Кабинет директора» открылся в Пушкинском музее
19 марта 2021
17:28Музей Москвы представит издательскую программу на ярмарке non/fiction
16:10В Зале Чайковского пройдет международный фестиваль «Виртуозы гитары»
15:03Третьяковка покажет оперу в киноВсе новости
Филипп Чижевский ставит «Кармен» в Перми вместе с Константином Богомоловым22 марта 20211579
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 719 марта 20212817
Почему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева19 марта 20214822
«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»19 марта 20213884
Сегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»19 марта 20213199
Дагестанские зумеры в проекте Мадины Гаджиевой18 марта 20213709
Историк Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР18 марта 20214434
Отрывок из романа Сергея Медведева «Человек бегущий»18 марта 20212863
Год назад умер Эдуард Лимонов17 марта 20214163
Анастасия Семенович о конфликте вокруг Фаберже и о том, почему Эрмитажу стоит подумать о буфете16 марта 202110097
Как Луначарский спас книгу Хлебникова от советской цензуры16 марта 20214345
Ретроспектива швейцарского актера Бруно Ганца в Третьяковской галерее15 марта 20214057