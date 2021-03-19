Музей Москвы представит издательскую программу на ярмарке non/fiction

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26 марта на 22-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Гостином дворе в Москве состоится презентация издательской программы Музея Москвы и каталога выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

Начало в 20:00, презентация пройдет на стенде издательства «Б.С.Г.-пресс».

В презентации примут участие генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, ученый секретарь Наталья Катонова, кураторы выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» Александра Селиванова и Ксения Гусева и руководитель дизайн-студии ABC Design Дмитрий Мордвинцев. Также на книжной ярмарке можно будет оформить предзаказ каталога «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

Издательская программа Музея Москвы реализуется в партнерстве с «Б.С.Г.-пресс», часть проектов входит в издательскую программу правительства Москвы. Это юбилейный альбом к 125-летию музея «Музей Москвы. История и коллекция» и каталог выставки «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны». Каталог выставки «Музей самоизоляции», которая открылась в период пандемии, Музей Москвы издает в партнерстве с галереей «Триумф».

Свою печатную версию в виде масштабного научного издания получит и главная выставка сезона — «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Одноименный каталог Музей Москвы выпустит в апреле совместно с ABC Design. Издательский партнер каталога — компания «Реставрация Н».

Каталог «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — полноценное исследование, в которое вошли статьи всех кураторов выставки, а также курсовые и дипломные проекты студентов — Александра Дейнеки, Анастасии Ахтырко, Андрея Бурова, Георгия Крутикова, Николая Соколова, Татьяны Мавриной и многих других. Кроме этого, в книге публикуются ранее не экспонировавшиеся работы, которые попали в руки кураторов уже после открытия выставки: графику и живописные работы выпускников ВХУТЕМАСс в музей принесли их наследники.

Подписаться на уведомление о поступлении каталога в продажу можно на сайте выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».







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