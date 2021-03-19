В Зале Чайковского пройдет международный фестиваль «Виртуозы гитары»

Хосе Мария Гальярдо дель Рей и Мигель Анхель Кортес © Московская филармония

Музыканты из России, Испании и Италии выступят с 24 по 27 марта в Концертном зале имени П.И. Чайковского на XV Московском международном фестивале «Виртуозы гитары», который организует Московская филармония.

Фестиваль откроется 24 марта концертами для гитары с оркестром. Программа вечера посвящена юбилею двух композиторов: Астора Пьяццоллы и Хоакина Родриго. В честь столетия Астора Пьяццоллы итальянский дуэт Джампаоло Бандини (гитара) и Чезаре Кьякьяретта (бандонеон) исполнит его произведение «Четыре времени года в Буэнос-Айресе», а художественный руководитель фестиваля Артем Дервоед представит концерт многолетнего соратника Пьяццоллы, гитариста Качо Тирао «Кончертанто в Буэнос-Айресе», посвященный Хоакину Родриго.

В честь 120-летия Хоакина Родриго также прозвучат «Андалузский» концерт для четырех гитар с оркестра и знаменитый «Аранхуэс», его исполнит Ровшан Мамедкулиев. В концерте примет участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

25 марта на фестивале «Виртуозы гитары» пройдет вечер испанской музыки. В исполнении Артема Дервоеда впервые на фестивале прозвучит весь цикл «Замки Испании» Федерико Морено-Торробы. Во втором отделении собственные сочинения представят испанские гитаристы Хосе Мария Гальярдо дель Рей и Мигель Анхель Кортес.

В программе заключительного гала-концерта 27 марта сольные и ансамблевые выступления гитаристов в исполнении солистов фестиваля и специальных гостей — Никиты Борисоглебского (скрипка) и Екатерины Корнишиной (флейта).

Московская филармония будет вести прямые онлайн-трансляции с концертов на сайте meloman.ru.

Концертную программу фестиваля дополнит серия бесплатных мастер-классов в Башмет Центре, на которых виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных учебных заведений России.







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