Владимир Мартынов выступит в Петербурге

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Сегодня, 19 марта, в Social Club на Рубинштейна, 40/11 в Петербурге состоится концерт композитора Владимира Мартынова.

Начало в 19:30, билеты — здесь.

Концерт называется «Мартынов. 75» — в этом году Владимиру Мартынову исполнилось 75 лет.

Как сообщают организаторы, в программе два основных произведения — «Переписка Пелецис-Мартынов» и «Памяти Любимова», а также некоторые известные сочинения из кинофильмов, отобранные композитором.







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