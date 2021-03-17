Конкурс Makers of Siberia Photo Prize 2021 открыл прием заявок

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Сегодня, 17 марта, начался прием заявок от сибирских фотографов на участие в конкурсе Makers of Siberia Photo Prize 2021. Тема конкурса в этом году – «Новая реальность».
В конкурсе могут принять участие проекты, реализованные за последние два года фотографами, которые постоянно проживают в Сибири (Сибирском федеральном округе, а также в Якутии, Забайкальском крае, Бурятии и Тюменской области).
Заявки принимаются до 15 мая на сайте конкурса в двух номинациях: «Серия» (8–12 фотографий, объединенных общей идеей) и «Одиночная фотография». В обеих номинациях будут рассматриваться работы, так или иначе выстроенные вокруг человека или последствий его присутствия.
Для участия в итоговой выставке жюри выберет по 10 финалистов в обеих номинациях.
Призами конкурса Makers of Siberia Photo Prize 2021 станут:
Куратор конкурса – Надежда Шереметова, куратор и директор «ФотоДепартамента» и образовательной онлайн-платформы «Проекция», исследователь фотографии, инициатор изменений в арт-среде.
В состав жюри также входят креативный директор фонда Calvert22 Эко Эшун, фотограф и художница, призер LensCulture и World Press Photo Елена Аносова, куратор, руководитель арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских и художник, работающий с фотографией, сооснователь издательства Recurrent Books и конкурса книжных макетов Untitled Dummy Award Сергей Новиков.
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