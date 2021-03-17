Музей Москвы примет участие в «Ночи театров»

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27 марта в Москве пройдет ежегодная общегородская акция «Ночь театров». В Музее Москвы в программе акции мультимедийный концерт, паблик-ток с театральными режиссерами и два перформанса в пространствах выставок «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» и «Музей самоизоляции» под руководством художественного руководителя театра «Практика» Марины Брусникиной.
В 21:00 в втором корпусе Музея Москвы начнется первое событие «Ночи театров» — паблик-ток, посвященный музейно-театральному сотрудничеству. В нем примут участие режиссеры Юрий Квятковский и Максим Диденко и художники Алексей Трегубов и Ксения Перетрухина. Модератор — музыкальный критик Антон Флеров.
В 22:30 будет представлен мультимедийный музыкальный проект композиторов Николая Попова и Александра Хубеева «Биомеханика», посвященный авторской концепции биомеханики Всеволода Мейерхольда.
В полночь в пространстве выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» актеры Мастерской Брусникина будут читать стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других поэтов русского авангарда. Завершится «Ночь театров» в 01:00 перформансом в «Музее самоизоляции»: истории москвичей зазвучат в исполнении актеров театра «Практика» и «Мастерской Брусникина».
В этом году в акции «Ночь театров» в Москве примут участие более 130 учреждений — театры, концертные залы, культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры.
«Запланировано более 170 мероприятий. Гостей “Ночи театров” ждут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции и актерские читки. Кроме того, для них приготовлены квизы, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи. Поскольку сами площадки, с учетом действующих ограничений, позволяют вместить фиксированное количество зрителей, прошу всех внимательно отнестись к обязательной предварительной регистрации», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
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